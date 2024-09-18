مبابي وبيلينغهام.. ثنائي يعزز طموحات ريال مدريد الأوروبية

عبّر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن ثقته الكبيرة في نجمي فريقه، الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام، بعد الأداء المميز الذي قدماه في أولى دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وأكد أنشيلوتي أن مبابي، الذي سجل هدفًا في المباراة ضد شتوتجارت، جاء إلى "المكان الصحيح" لتحقيق حلمه بالفوز الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف أن بيلينغهام يُعد عنصرًا محوريًا في تشكيل الفريق، مشيدًا بجودته الفنية وشخصيته القيادية، التي تعزز من تماسك المجموعة وتزيد من فرص النجاح في مختلف البطولات.



ولم يغفل أنشيلوتي دور الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، واصفًا إياه بأنه "الأفضل في العالم" في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كورتوا يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الفريق على المستوى الدفاعي.



ويستعد ريال مدريد لمواصلة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول في الجولة المقبلة، وسط توقعات كبيرة بمواصلة التألق، خصوصًا في ظل الانسجام الواضح بين اللاعبين والمستوى العالي الذي أظهروه في المباريات الأخيرة.

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