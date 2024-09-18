مبابي وبيلينغهام.. ثنائي يعزز طموحات ريال مدريد الأوروبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبّر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن ثقته الكبيرة في نجمي فريقه، الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام، بعد الأداء المميز الذي قدماه في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.
وأكد أنشيلوتي أن مبابي، الذي سجل هدفًا في المباراة ضد شتوتجارت، جاء إلى "المكان الصحيح" لتحقيق حلمه بالفوز بدوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن بيلينغهام يُعد عنصرًا محوريًا في تشكيل الفريق، مشيدًا بجودته الفنية وشخصيته القيادية، التي تعزز من تماسك المجموعة وتزيد من فرص النجاح في مختلف البطولات.
ولم يغفل أنشيلوتي دور الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، واصفًا إياه بأنه "الأفضل في العالم" في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كورتوا يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الفريق على المستوى الدفاعي.
ويستعد ريال مدريد لمواصلة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول في الجولة المقبلة، وسط توقعات كبيرة بمواصلة التألق، خصوصًا في ظل الانسجام الواضح بين اللاعبين والمستوى العالي الذي أظهروه في المباريات الأخيرة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18092024000110011019ID1108689245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.