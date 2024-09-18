1.1 مليون شاب عربي يُتِمّون دورةَ «بوصلة الحياة المهنية» استعداداً لمستقبل وظيفي أفضل

أعلنت شركة «نفط الهلال»، بالتعاون مع «إدراك»، منصة غير ربحية للتعليم عن بعد في المنطقة، عن التحاق 1.1 مليون مشارك في دورة «بوصلة الحياة المهنية» التي تقدمها إدراك بتمويل من الهلال، وذلك بغضون عام واحد منذ بدايتها في يونيو 2023.

وتقدم دورة الإعداد الوظيفي هذه للشباب أهمَّ المهارات الشخصية والقيادية ومهارات التواصل المطلوبة في البيئة المهنية – المعروفة باسم soft skills – مثل كيفية إجراء المقابلات وتقديم العروض والتفاعل مع الزملاء في مكان العمل. ويؤكد هذا الإقبال الغزير والمتسارع على هذه الدورة حاجةَ الشباب الماسة لتنمية هذه المهارات ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل أفضل وبناء حياة مهنية أقوى وأنجح.

وتهدف دورة «بوصلة الحياة المهنية» إلى مدّ شباب العالم العربي بمهارات التواصل والتفاعل المهني التي تمنحم ميزات تنافسية تضمن لهم فرص النجاح في مكان العمل المعاصر. وتقدم هذه الدورة وحدات تعليمية متنوعة المواضيع عن بعد، منها مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، والثقافة الرقمية، والتواصل في البيئات المهنية ومكان العمل، والصياغة الأمثل للسير الذاتية، وإجراء مقابلات العمل بنجاح. وتَعقِبُ هذه الدورة سلسلةً من برامج الإعداد الوظيفي تعاونت نفط الهلال وإدراك في تنفيذها في السابق.

وتعتمد إدراك على منصتها التعليمية المفتوحة في تنفيذ دوراتها الواسعة النطاق، التي يستفيد مئات الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء المنطقة من محتواها المخصص الذي يلبي متطلباتهم ويزودهم بالمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل المستقبلية. وتقدم إدراك دوراتها على منصتها الخاصة باللغة العربية بواسطة مدربين وخبراء متحدثين باللغة العربية، وهي متاحة بالمجان للمشاركين، ويُمنح الطلاب الذين يُتِمُّون الدورة بالكامل شهادة مشاركة.

وتتجلى أهمية هذه الدورات بوضوحٍ أكثر عند النظر إلى معدل بطالة الشباب اللافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي وصل في 2023 إلى 24% وفق منظمة العمل الدولية، وتجاوز 40% في بعض أنحاء شمال أفريقيا، ما يضع تحديات جمة أمام حكومات المنطقة وسياساتها. وتبيّن أن ضعف مهارات التواصل والتفاعل المهني والمهارات الشخصية لدى الشباب هو من أشد عقبات توظيف الشباب التي حددتها المنظمة. وفي الحقيقة، وجدت المنظمة أن أهمية هذا النوع من المهارات تضاهي أهمية المهارات التخصصية في مكان العمل، فهي مكمّلة للخبرات وتسهم بصورة عامة في نجاح الشباب في عملهم ووظائفهم المستقبلية.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال: «هذا الإنجاز العظيم خير دليل على رغبة شباب منطقتنا المُلحّة في تعلم المهارات المهنية والشخصية الناعمة، التي ستساعدهم في بناء حياتهم المهنية وتوظيف أقصى إمكاناتهم. لقد دأبت نفط الهلال لأكثر من 50 عاماً على دعم المجتمعات التي نعمل ضمنها؛ وشراكتنا مع إدراك تصب مباشرة في هذه المهمة، لصقل قدرات شبابنا الذين هم مستقبل اقتصادنا، وتأهيلهم لخوض غمار سوق العمل الحديثة بخطى واثقةٍ ناجحة.»

وعبّر باسم سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدراك، عن فخره بحصيلة هذه الشراكة الطويلة والاستثمار المشترك بالتعليم، مُعرباً عن سعادته بالاستجابة الإيجابية من الطلاب المشاركين وقال: «تُبيّن هذه المبادرات الطلبَ المتزايد لدى الشباب والشركات على هذه المهارات الأساسية، وتؤكد ضرورة الاستعداد لمواكبة السوق الحديثة، ما سيبرز منطقتنا محوراً فريداً للابتكار وأرضاً خصبة للنمو وازدهار الأعمال.»

وتستهدف دورة «بوصلة الحياة المهنية» شباب المنطقة بأكملها، وكانت الشريحة الأكبر من المشاركين فيها من شمال أفريقيا بنسبة 42%، متبوعة ببلاد الشام بنسبة 34%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 24%. وأفاد أكثر من 75% من الطلاب الذين أتمّوا الدورة أن المهارات التي قدمتها لهم مكنتهم من العثور على فرص عمل أفضل والتقدم في مجالاتهم.