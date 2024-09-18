«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تبحث مجالات التعاون مع البحرين

في إطار جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتوسيع نطاق استثماراتها الزراعية في مملكة البحرين ولاستكشاف فرص الأعمال المتاحة قام الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية برفقة وفد من الهيئة بزيارة إلى مملكة البحرين، مؤخراً، حيث التقى الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية والوفد المرافق له، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة – المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وذلك بالمنامة. خلال الزيارة تم بحث ومناقشة واقع وآفاق مجالات التعاون المستقبلية في المشاريع، التي تخدم المصالح المشتركة بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووزارة المالية بمملكة البحرين، وذلك تعزيزاً للأمن الغذائي.

من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية الدور، الذي تلعبه المؤسسات والهيئات العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بما تقدمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من إسهامات بارزة في دعم الاستثمار الزراعي، من خلال تبني المبادرات والبرامج الإنمائية، التي تصب في دعم المشاريع الاستثمارية الطموحة للقطاعات ذات الصلة في الدول العربية، وبما يعزز الأمن الغذائي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.