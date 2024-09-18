النسخة التاسعة لـ«شباب من أجل الاستدامة» تنطلق غداُ

9 أعوام مرت على انطلاق النسخة الأولى من منصة «شباب من أجل الاستدامة»، وتستعد «مصدر» - إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم - لإطلاق النسخة التاسعة غداً الخميس.

ونجح برنامج المنصّة في تمكين وتخريج أكثر من 900 شاب وشابّة من روّاد الاستدامة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إنشاء شبكة قوية من صانعي التغيير الملتزمين بمواصلة مسيرة التأثير الإيجابي. وتهدف منصة «شباب من أجل الاستدامة»، للوصول إلى مليون شاب بحلول عام 2030 من خلال توفير تجربة متنوعة وتعزيز الوعي بالمهارات اللازمة من أجل وظائف المستقبل في مجال الاستدامة، من خلال برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة» وأنشطة التوعية العالمية، لتسهم المنصة في ترسيخ مكانة وجهود الإمارات الرامية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة.

«البيان» التقت نماذج وطنية مضيئة عرفت عن قرب منصة «شباب من أجل الاستدامة» وخاضت تجربة اكتسبت خلالها مهارات ومعارف ومعلومات لا يمكن نسيانها.





تخزين الطاقة

لم تتوقع شيخة محمد شريف، مهندسة الحلول الحرارية في مصدر، أن يغير برنامج شباب من أجل الاستدامة من حياتها المهنية لتكون من قادة الاستدامة المستقبلية، يتركز عمل شيخة على مشاريع البطاريات وتخزين الطاقة في «مصدر»، مع التركيز على ضمان استقرار الشبكة من خلال مصادر الطاقة النظيفة، أدت تجربتها السابقة كمتخصصة في إزالة الكربون إلى زيادة صقل خبرتها في حلول الطاقة المستدامة.

تحكي شيخة محمد شريف لـ «البيان» قصة التحاقها بمنصة شباب من أجل الاستدامة. وتقول: بدأت مع البرنامج عام 2023 لمدة سنة واليوم أنا إحدى الخريجات، التدريبات التي حصلنا عليها على مدار العام كانت عاملاً رئيسياً في فهم التحديات من حولنا والفرص التي حصلت عليها لا يمكن حصرها، كانت لدي اهتمامات بالطاقة المتجددة خلال فترة الدراسة، ولكن بعد الالتحاق بالبرنامج أصبح لدي صورة واضحة واكتسبت مهارات ومعارف مهمة، وأهمها التدريبات حول المفاوضات الدبلوماسية والطاقة المتجددة وكل ما يتعلق بالاستدامة. البرنامج يتيح لنا الفرصة للتواصل مع شبكة عالمية وشباب من مختلف دول العالم يجمعهم نفس الميول والاهتمامات بقطاعات الطاقة المتجددة والقضايا المناخية، والخبراء من مختلف دول العالم ورواد الاستدامة، وبفضل البرنامج شاركت في فعاليات مهمة منها أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في دبي، حيث كان محطة فارقة، لأنني حصلت في تلك الفترة على تدريبات مهارية مكثفة في المهارات الدبلوماسية المناخية، وبدعم من البرنامج تم اختياري مفاوضة ضمن فريق مفاوضات «COP28»، وبفضل الله قمت بدور مهم في التفاوض في إطار مسار الانتقال العادل، حيث نجحت في تشغيل برنامج العمل الانتقالي العادل في الإمارات لضمان انتقال عادل ومنصف للجميع. وساهمت جهود الفريق في التوصل إلى اتفاقية تاريخية وتم تكريمنا من القيادة الرشيدة. واختتمت شيخة حديثها مؤكدة أن البرنامج كان نقطة تحول بين الحياة الدراسية والجانب المهني وتطوير مهارتها، ووجهت نصيحة مخلصة لأبناء وبنات الإمارات بالانضمام إلى شباب من أجل الاستدامة.





تجربة جادة

تعرفت غاية الأحبابي إلى منصة شباب من أجل الاستدامة مع بداية عام 2024 لتكون أصغر سفيرة للاستدامة في برنامج Y4S الذي بدأته «مصدر»، لم يمنعها صغر عمرها من خوض تجربة جادة في التعرف إلى مصادر الطاقة النظيفة وبرنامج الإمارات لطاقة الرياح وبرامج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وغيرها.

غاية الأحبابي - الطفلة ذات الـ 13 ربيعاً، التي تم اختيارها سفيرة اليونيسف لدى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»- بدأت ناشطة بيئية ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي لمدة 7 سنوات، ولديها اهتمام كبير بقضايا البيئة ونشر الوعي البيئي.

وغاية الأحبابي متعددة المواهب ومعروفة بأسلوبها الدبلوماسي الذي ميزها منذ طفولتها، حيث أصبحت أصغر ممثلة لدولة الإمارات في كثير من الفعاليات، وهي أصغر رئيسة لمهرجان الشباب العالمي، ومن أبرز المتحدثين في مؤتمر أسبوع المناخ في المملكة العربية السعودية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية في مختلف المجالات الأكاديمية والبيئية.

تقول غاية الأحبابي لـ «البيان»: اختياري ضمن «شباب من أجل الاستدامة» فرصة ممتازة للمشاركة في البرامج والأنشطة والتواصل مع المجتمع العالمي للتعرف إلى الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية والقطاعات المتعلقة بالاستدامة. والمنصة لها دور كبير في تنمية مهارات المشاركين والتفكير وحل المشكلات وزرع الثقة في قلوب المشاركين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي في زيادة المعارف بالعلوم والمناخ والفنون والعلوم والتكنولوجيا وزادت معرفتي بمصادر الطاقة النظيفة وفهمت ماذا يعني التحول في قطاع الطاقة.