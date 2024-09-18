المؤسسسات الخاصة ترحب بتوظيف أصحاب الهمم من ذوي المواهب

اختتمت فعاليات توظيف أصحاب الهمم 2024 مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي جاء بالتوازي مع تنامي الجهود المبذولة توفير فرص عمل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، ولقي المعرض ترحيب الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص بتوظيف أصحاب الهمم من ذوي المواهب،

ووفر المعرض الفرصة لجهات التوظيف والشركات والقطاعات الحكومية، للمشاركة في إرساء حلول التوظيف الشاملة لأصحاب الهمم. وتقام الفعالية في إطار برنامج «أطمح» المستمر حالياً، وهو أول عقد للأثر الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أم انكلوسيڤ، وتتماشى هذه المبادرة مع رسالة هيئة معاً الرامية إلى تعزيز المجتمعات الشاملة والتعاونية داخل إمارة أبوظبي.

واستضاف المعرض أكثر من 120 متخصصاً في الموارد البشرية والتنوع والمساواة والشمولية، بهدف تسليط الضوء على امتداد القطاع على ضرورة منح الأولوية لتوظيف أصحاب الهمم في جميع مستويات العمل، وتقديم فرص متساوية لأصحاب المواهب.

وأعلنت أم انكلوسيڤ، أول منصة رقمية معتمدة للربط بين أصحاب الهمم الإماراتيين وجهات التوظيف، ووجهت المنصة الدعوة إلى 100 إماراتي من أصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل للمشاركة في المعرض، وتم اعتماد جهات التوظيف، التي وفت بالتزامها بتشغيل أصحاب الهمم، ودمجهم في بيئات العمل، مثل شركتي في إف إس جلوبال، وخدمة، بصفتهما من المؤسسات الملتزمة بالشمولية ودعم أصحاب الهمم.

وقالت حفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أم انكلوسيڤ: «نشجع المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات على توفير الفرص لأصحاب الهمم، والتواصل مع المبادرة الاجتماعية المرخصة من أم انكلوسيڤ في مختلف مراحل تجربتهم، للحصول على الدعم، وإزالة العقبات أمام بناء قوى عاملة، تواكب متطلبات المستقبل، وتضم أصحاب الهمم».