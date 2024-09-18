22 % تراجعاً بمبيعات العقارات الفاخرة في لندن

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات المساكن الفاخرة في لندن مع تراجع الطلب وعدد الصفقات. وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة العقارات البريطانية (نايت فرانك) فإن مبيعات المساكن، التي يزيد الواحد منها على 10 ملايين جنيه استرليني (13.2 مليون دولار) خلال العام المنتهي في 31 يوليو الماضي تراجعت بنسبة 22 % عن العام السابق.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الصورة كانت أسوأ بالنسبة للمساكن الأغلى، حيث تم عقد 10 فقط خلال 12 شهراً لبيع مساكن يزيد سعر المسكن منها على 30 مليون جنيه استرليني مقابل 38 مسكناً خلال الفترة السابقة.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات المساكن الفاخرة في لندن خلال الـ12 شهراً حتى 31 يوليو الماضي 2.66 مليار جنيه استرليني مقابل 4.3 مليارات جنيه استرليني خلال الـ12 عشر شهراً حتى 31 يوليو 2023.

وقالت كاميلا ديل الوسيطة العقارية ومؤسسة شركة بلاك بريك: إن الثقة في قلب لندن الفاخر تتراجع بشدة، «السوق الحالي يذكرني بفترة الأزمة المالية من حيث ما نراه فيما يتعلق بقيمة المساكن المعرضة للبيع وتخفيضات الأسعار والتوتر من جانب البائعين في السوق».



في المقابل أظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي مع ارتفاع النشاط في السوق مبكراً قبيل فصل الخريف، الذي يشهد تقليدياً زيادة النشاط، بعد قرار بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية، مما أدى إلى تراجع فوائد التمويل العقاري، مع تحسن ثقة المستهلكين عقب فوز حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة الأخيرة.

وذكر موقع رايت موف العقاري عبر الإنترنت يوم الاثنين أن أسعار المساكن زادت بنسبة 0.8 % شهرياً خلال سبتمبر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 1.5 % خلال أغسطس الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 1.2 % بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 % خلال أغسطس.

وقال موقع رايت موف إن سبتمبر يشهد عادة ارتفاعاً شهرياً في الأسعار، لكن الزيادة خلال الشهر الحالي جاءت ضعف متوسط الزيادة في مثل هذا الشهر على المدى الطويل، حيث يأتي دعم الأسعار نتيجة ارتفاع مستوى نشاط السوق.



