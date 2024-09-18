بعد البيجر.. انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله تسفر عن احتراق عشرات المنازل والمركبات

شهدت عدة مناطق في لبنان اليوم "الأربعاء" عدة انفجارات جديدة طالت أجهزة اللاسلكي

التي يحملها عناصر حزب الله، إضافة الى

ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة البصمة الإلكترونية

في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

في حين أفادت مصادر أن الانفجارات تزامنت مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية "بيجر" يستعملها مقاتلو الحزب.

كما أشارت إلى انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

كذلك سجل انفجار خلال تشييع نجل النائب عن حزب الله علي عمار في الضاحية الجنوبية، وسط هلع المشييعين، وفق ما أظهرت مقاطع متداولة.

هذا وأكد مصدر مقرب من حزب الله انفجار عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت.









