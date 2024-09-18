بعد البيجر.. انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله تسفر عن احتراق عشرات المنازل والمركبات

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت عدة مناطق في لبنان اليوم "الأربعاء" عدة انفجارات جديدة طالت أجهزة اللاسلكي
التي يحملها عناصر حزب الله، إضافة الى
ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة البصمة الإلكترونية
في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
في حين أفادت مصادر أن الانفجارات تزامنت مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية "بيجر" يستعملها مقاتلو الحزب.
كما أشارت إلى انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.
كذلك سجل انفجار خلال تشييع نجل النائب عن حزب الله علي عمار في الضاحية الجنوبية، وسط هلع المشييعين، وفق ما أظهرت مقاطع متداولة.
هذا وأكد مصدر مقرب من حزب الله انفجار عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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