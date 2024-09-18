7700 كاميرا تراقب حركة المرور وشبكة المواصلات العامة في دبي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق يعد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، حيث يعتمد المركز على بنية تحتية متطورة تضم شبكة مكونة من 7700 كاميرا مراقبة تلفزيونية تغطي معظم شبكة الطرق والمواصلات العامة، وتساهم في مراقبة الوضع المروري بشكل لحظي والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وقال المهندس حمد العفيفي مدير إدارة التحكم الموحد في الهيئة، إن الأنظمة الحديثة التي يمتلكها المركز تساهم في تحليل البيانات الضخمة لتحديد المناطق الأكثر تضرراً بالاختناقات المرورية أو تجمعات المياه، مما يتيح التواجد الاستباقي في تلك المواقع، مشيراً إلى أنه خلال الـ 3 الأعوام الماضية تم تحديد أكثر من 150 موقعاً لتجمعات المياه في الطرق، وإرسال تقارير مفصلة عنها للإدارات والجهات المختصة لمعالجة الأسباب وتطوير البنية التحتية لزيادة قدرتها على تصريف تجمعات المياه والأمطار.



وأوضح العفيفي خلال لقاء صحفي على هامش معرض ومؤتمر أنظمة النقل الذكية في دبي أن المركز يتعامل مع أكثر من 400 فعالية تنظم في الإمارة سنوياً، بما في ذلك فعاليات دورية كبرى وأخرى استثنائية، الامر الذي يسهم في تنظيم حركة المرور خلال أوقات الذروة وضمان سلاسة التنقل بين مختلف وسائل النقل من خلال وضع خطط استباقية وأخرى فورية بناء على حالة الطرق.

غرفة عمليات

وأشار إلى أن المركز استحدث مؤخراً غرفة عمليات لمواجهة موسم الأمطار والحالات الطارئة لتقلبات الطقس، يجتمع فيها الشركاء الاستراتيجيين للهيئة مثل شرطة دبي وبلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمناقشة الحالات ووضع خطط لانتشار فرق العمل في نقاط محددة والتي يتم توزيعها بناء على نتائج تحليل البيانات التي ترصدها أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وكاميرات المراقبة في الحالات السابقة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتوزيع الموارد بكفاءة كالمضخات وعربات شفط المياه ومركبات التدخل السريع.

وأضاف أن مركز التحكم الموحد يسهم في تكامل العمليات التشغيلية عبر التنسيق المستمر بين مراكز التحكم المختلفة، ويهدف المركز إلى تقليل تأثير الحوادث والأزمات على حركة النقل اليومية، من خلال مراقبة وتحليل البيانات المرورية لضمان انسيابية حركة سيارات الأجرة والحافلات ووسائل النقل الأخرى، بما في ذلك المترو وخطوط النقل المرن.