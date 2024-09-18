حمدان بن محمد: الابتكار والريادة والإلهام نهج دولتنا وفكر قادتنا

بارك

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع،

للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

كما هنأ سموه

الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

وأكد سموه أن

الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في تكريم دولي جديد للكفاءات الوطنية، نبارك للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني على حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2 لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما نهنئ الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" ... الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا".