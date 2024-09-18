Wednesday, 18 September 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد: الابتكار والريادة والإلهام نهج دولتنا وفكر قادتنا

9/18/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

كما هنأ سموه
الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

وأكد سموه أن
الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في تكريم دولي جديد للكفاءات الوطنية، نبارك للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني على حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2 لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما نهنئ الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" ... الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا".

MENAFN18092024000110011019ID1108689233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث