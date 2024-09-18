لينا عناب .. عمان - طوكيو - عمان !

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية ، الأربعاء ، بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد "جعفر حسان" والتي شملت إعادة تكليف الوزيرة السابقة لينا عناب بمنصب وزيرة
السياحة.
عناب كانت ضمن الطاقم الوزاري في حكومة عمر الرزاز ، وتقدمت باستقالتها من الحكومة بعد فاجعة البحر الميت عندما ضربت السيول وادي زرقاء ماعين بالقرب من شواطئ البحر الميت في 25 تشرين الأول 2018
، ما أدى لاستشهاد 21 شخصا
واصابة 43 آخرين معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.
وبعد أسبوع من الحادثة ، تقدمت عناب باستقالتها من الحكومة ، حيث كتبت في حسابها على موقع اكس "تويتر سابقا" : "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء (عمر الرزاز)، لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً" ، "حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة".
وكان رئيس الرزاز صرح في حينه ان الحكومة "تتحمل المسؤولية، ولن تبحث عن كبش فداء في فاجعة البحر الميت".
عناب لم تغب كثيرا عن المشهد السياسي، فبعد نحو 8 اشهر فقط من الفاجعة، عينت سفيرة للأردن في طوكيو عاصمة اليابان .
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