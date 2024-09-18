لينا عناب .. عمان - طوكيو - عمان !

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية ، الأربعاء ، بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد "جعفر حسان" والتي شملت إعادة تكليف الوزيرة السابقة لينا عناب بمنصب السياحة.

عناب كانت ضمن الطاقم الوزاري في حكومة عمر الرزاز ، وتقدمت باستقالتها من الحكومة بعد فاجعة البحر الميت عندما ضربت السيول وادي زرقاء ماعين بالقرب من شواطئ البحر الميت في 25 تشرين الأول 2018

، ما أدى لاستشهاد 21 شخصا

واصابة 43 آخرين معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.

وبعد أسبوع من الحادثة ، تقدمت عناب باستقالتها من الحكومة ، حيث كتبت في حسابها على موقع اكس "تويتر سابقا" : "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء (عمر الرزاز)، لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً" ، "حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة".

وكان رئيس الرزاز صرح في حينه ان الحكومة "تتحمل المسؤولية، ولن تبحث عن كبش فداء في فاجعة البحر الميت".

عناب لم تغب كثيرا عن المشهد السياسي، فبعد نحو 8 اشهر فقط من الفاجعة، عينت سفيرة للأردن في طوكيو عاصمة اليابان .