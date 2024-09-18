تشكيل اللجان الوزارية للحكومة الأردنية الجديدة

تشكيل اللجان الوزارية للحكومة الأردنية الجديدة
التاريخ
9/18/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تشكيل لجانه الوزارية المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التنمية الاقتصادية، لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، واللجنة القانونية.
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