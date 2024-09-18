التلهوني يعود للحكومة بعد (مخالفة التباعد)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية ، الأربعاء ، بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد "جعفر حسان" والتي شملت إعادة تكليف بسام التلهوني بمنصب وزير
العدل.
التلهوني كان ضمن التشكيلة الأولى لحكومة بشر الخصاونة، وتقدم باستقالته برفقة وزير الداخلية في حينه " سمير المبيضين" بناء على طلب الخصاونة بعد مخالفتهما أوامر الدفاع.
ففي أيلول 2020 حضر الوزيران مأدبة طعام في أحد مطاعم عمّان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافاً لأوامر الدفاع الخاصة بجائحة كورونا، حيث كان عدد الحضور تسعة أشخاص، في حين كانت الإجراءات تنص على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص.
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