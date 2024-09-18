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التلهوني يعود للحكومة بعد (مخالفة التباعد)

9/18/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية ، الأربعاء ، بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد "جعفر حسان" والتي شملت إعادة تكليف بسام التلهوني بمنصب وزير العدل.

التلهوني كان ضمن التشكيلة الأولى لحكومة بشر الخصاونة، وتقدم باستقالته برفقة وزير الداخلية في حينه " سمير المبيضين" بناء على طلب الخصاونة بعد مخالفتهما أوامر الدفاع.

ففي أيلول 2020 حضر الوزيران مأدبة طعام في أحد مطاعم عمّان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافاً لأوامر الدفاع الخاصة بجائحة كورونا، حيث كان عدد الحضور تسعة أشخاص، في حين كانت الإجراءات تنص على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص.

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