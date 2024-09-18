إدانة مترشح فاز بالانتخابات النيابية بجناية الرشوة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ "إدانة" أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية "الرشوة".

وعن الطعن في نتائج الانتخابات، أوضح الحسيني، في تصريحات لفضائية "المملكة" أنه بعد نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية تبدأ عملية الطعن فورا.

وأشار إلى أن عملية الطعن ستكون لمدة 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الدستور نظم المدة التي يجب على محكمة التميبز أن تفصل في الطعون المقدمة إليها؛ إذ أعطى لمحكمة التميز مدة 30 يوما للفصل في هذه الطعون.

ولفت إلى أن قرارات محكمة التمييز غير قابلة للطعن بأي حال من الأحوال.