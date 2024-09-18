إدانة مترشح فاز بالانتخابات النيابية بجناية الرشوة

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- Khaberni) خبرني - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ "إدانة" أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية "الرشوة".
وعن الطعن في نتائج الانتخابات، أوضح الحسيني، في تصريحات لفضائية "المملكة" أنه بعد نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية تبدأ عملية الطعن فورا.
وأشار إلى أن عملية الطعن ستكون لمدة 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن الدستور نظم المدة التي يجب على محكمة التميبز أن تفصل في الطعون المقدمة إليها؛ إذ أعطى لمحكمة التميز مدة 30 يوما للفصل في هذه الطعون.
ولفت إلى أن قرارات محكمة التمييز غير قابلة للطعن بأي حال من الأحوال.
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