التموين: فرص استثمارية بمشروعات الصوامع والمناطق اللوجستية مع إيطاليا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق، التموين والتجارة الداخلية، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين فى مختلف المجالات مع إيطاليا، ومنها مجال الصوامع والتخزين، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعًا مزيداً من التعاون مع الجانب الإيطالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع سفيردولة إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كوارونى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.

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واطلع وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اللقاء، على الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، وما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات مشتركة حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن بتمويل من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 369 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل مشروع حوكمة تداول وتتبع الأقماح من الموانئ للصوامع للمطاحن بمبلغ 47 مليون جنيه، كما اطلع وزير التموين على الدراسة الخاصة بالعروض الجديدة المقدمة من الشركات الإيطالية لإنشاء صوامع جديدة.