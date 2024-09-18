التموين: فرص استثمارية بمشروعات الصوامع والمناطق اللوجستية مع إيطاليا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق، وزير
التموين والتجارة الداخلية، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين فى مختلف المجالات مع إيطاليا، ومنها مجال الصوامع والتخزين، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعًا مزيداً من التعاون مع الجانب الإيطالي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع سفيردولة إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كوارونى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.
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واطلع وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اللقاء، على الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، وما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات مشتركة حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن بتمويل من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 369 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل مشروع حوكمة تداول وتتبع الأقماح من الموانئ للصوامع للمطاحن بمبلغ 47 مليون جنيه، كما اطلع وزير التموين على الدراسة الخاصة بالعروض الجديدة المقدمة من الشركات الإيطالية لإنشاء صوامع جديدة.
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