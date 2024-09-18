مبادرة لخفض أسعار البيض.. الطبق بـ150 جنيهًا فى منافذ التموين والزراعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت وزارتا التموين والزراعة، مع منتجى بيض المائدة على إطلاق مبادرة لخفض أسعار البيض، وطرح الطبق بـ150 جنيهُا في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارتين.
وعقد علاء فاروق وزير الزراعة، وشريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة.
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وخلال الاجتماع، أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن، مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة للمائدة، ونحو 1.4 مليار طائر سنويًا.
وأضافا أنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن؛ فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض، في ضوء الجهود المبذولة لتوفير العملة الأجنبية، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض.
وتابعا أنه يجب مراعاة نقطة التعادل، مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق، حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.
وأكد الوزيران أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على الصناعة المحلية.
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