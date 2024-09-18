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مبادرة لخفض أسعار البيض.. الطبق بـ150 جنيهًا فى منافذ التموين والزراعة

9/18/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت وزارتا التموين والزراعة، مع منتجى بيض المائدة على إطلاق مبادرة لخفض أسعار البيض، وطرح الطبق بـ150 جنيهُا في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارتين.

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة، وشريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة.

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وخلال الاجتماع، أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن، مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة للمائدة، ونحو 1.4 مليار طائر سنويًا.

وأضافا أنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن؛ فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض، في ضوء الجهود المبذولة لتوفير العملة الأجنبية، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض.

وتابعا أنه يجب مراعاة نقطة التعادل، مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق، حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.

وأكد الوزيران أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على الصناعة المحلية.

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