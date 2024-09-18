التموين تنفي زيادة سعر اسطوانات الغاز المستخدم في إنتاج الخبز المدعم

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى أحمد كمال أن السعر ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز اى علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف .
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وقال أحمد كمال إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذي يتم العمل به بداية يوم 18-9-2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل وهذا السعر خاص بزيادة اسعار الغاز الصب الذى يستخدم في تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات وليس له اى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر باى زيادة ، مضيفا أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من من 100 الى 150 جنيه ، والأسطوانة التجاري وزن ٢٥ كيلو من 200 الي 300 جنيه .
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108689220
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