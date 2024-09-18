التموين تنفي زيادة سعر اسطوانات الغاز المستخدم في إنتاج الخبز المدعم

MENAFN - Al-Borsa News) نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وقال معاون التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى أحمد كمال أن السعر ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز اى علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف .

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وقال أحمد كمال إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذي يتم العمل به بداية يوم 18-9-2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل وهذا السعر خاص بزيادة اسعار الغاز الصب الذى يستخدم في تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات وليس له اى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر باى زيادة ، مضيفا أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من من 100 الى 150 جنيه ، والأسطوانة التجاري وزن ٢٥ كيلو من 200 الي 300 جنيه .

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