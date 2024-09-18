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نادي سلوان الرياضي يعلن عن إنشاء أكاديمية للكشاف

9/18/2024 2:42:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / أحمد جلاجل- أعلن نادي سلوان الرياضي عن تأسيس أكاديمية جديدة للكشاف، بهدف تعزيز النشاطات الكشفية وتطوير مهارات الشباب. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع ضم رئيس النادي أحمد الغول، عضو الهيئة الادارية لمفوضية كشافة محافظة القدس محمد أبو صوي، ومسؤول ملف الكشاف محمد شويكي، إلى جانب حضور عدد من أفراد المجموعة الشبابية.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء الأكاديمية لتكون مركزًا لتدريب وتأهيل الكشافين من خلال برامج مكثفة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة والانضباط.

وأكد الغول على أهمية الأكاديمية في صقل مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم كل ما يلزم لدعم الأكاديمية وضمان نجاحها.

بدوره، أشاد أبو صوي بالمبادرة، مؤكدًا على الدور الفعّال للكشافة في بناء قدرات الشباب وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. ومن المتوقع أن تبدأ الأكاديمية استقبال المتدربين في الفترة القريبة المقبلة، مع إعدادهم للمشاركة في الأنشطة الكشفية على المستويين المحلي و الوطني .

و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود نادي سلوان لتوسيع نطاق نشاطاته الرياضية والاجتماعية، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية للشباب تهدف إلى تطوير مهاراتهم وخدمة المجتمع.

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