نادي سلوان الرياضي يعلن عن إنشاء أكاديمية للكشاف

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / أحمد جلاجل- أعلن نادي سلوان الرياضي
عن تأسيس أكاديمية جديدة للكشاف، بهدف تعزيز النشاطات الكشفية وتطوير مهارات الشباب. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع ضم رئيس النادي أحمد الغول، عضو الهيئة الادارية لمفوضية كشافة محافظة القدس محمد أبو صوي، ومسؤول ملف الكشاف محمد شويكي، إلى جانب حضور عدد من أفراد المجموعة الشبابية.
و تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء الأكاديمية لتكون مركزًا لتدريب وتأهيل الكشافين من خلال برامج مكثفة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة والانضباط.
وأكد الغول على أهمية الأكاديمية في صقل مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم كل ما يلزم لدعم الأكاديمية وضمان نجاحها.
بدوره، أشاد أبو صوي بالمبادرة، مؤكدًا على الدور الفعّال للكشافة في بناء قدرات الشباب وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. ومن المتوقع أن تبدأ الأكاديمية استقبال المتدربين في الفترة القريبة المقبلة، مع إعدادهم للمشاركة في الأنشطة الكشفية على المستويين المحلي و الوطني .
و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود نادي سلوان لتوسيع نطاق نشاطاته الرياضية والاجتماعية، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية للشباب تهدف إلى تطوير مهاراتهم وخدمة المجتمع.
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