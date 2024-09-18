مصدر أمني لبناني: أجهزة“بيجر” التي انفجرت الثلاثاء كانت تحتوي على مواد متفجرة

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن“المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز”، موضحا أن التحقيق“لا يزال في بداياته”.

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