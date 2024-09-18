مصدر أمني لبناني: أجهزة“بيجر” التي انفجرت الثلاثاء كانت تحتوي على مواد متفجرة

مصدر أمني لبناني: أجهزة“بيجر” التي انفجرت الثلاثاء كانت تحتوي على مواد متفجرة
التاريخ
9/18/2024 2:42:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- كشفت معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة“بيجر” تابعة لحزب الله الثلاثاء، أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة، كما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن“المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز”، موضحا أن التحقيق“لا يزال في بداياته”.
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