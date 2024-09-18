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لليوم الثاني.. انفجار أجهزة اتصالات بلبنان وأنباء عن إصابات

9/18/2024 2:42:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لبنان /PNN- أصيب عدد من اللبنانيين، الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكي لليوم التالي على التوالي في عدة مناطق في البلاد.

وسُمع دوي الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من البلدات الجنوبية نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية، ما أدى إلى اشتعال سيارات وشقق نتيجة لتلك الانفجارات.

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