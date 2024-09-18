لليوم الثاني.. انفجار أجهزة اتصالات بلبنان وأنباء عن إصابات

لليوم الثاني.. انفجار أجهزة اتصالات بلبنان وأنباء عن إصابات
التاريخ
9/18/2024 2:42:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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لبنان /PNN- أصيب عدد من اللبنانيين، الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكي لليوم التالي على التوالي في عدة مناطق في البلاد.
وسُمع دوي الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من البلدات الجنوبية نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية، ما أدى إلى اشتعال سيارات وشقق نتيجة لتلك الانفجارات.
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