استشهاد 3 لبنانيين في انفجار أجهزة اتصال

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- اسشتهد 3 مواطنين لبنانيين، مساء اليوم الأربعاء،في انفجار أجهزة اتصال.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 3 مواطنين استشهدوا عقب انفجار أجهزة اتصال في بلدة سحمر، بينما انفجرت

عدد

من الأجهزة اللاسلكية في أيادي حامليها وداخل المنازل بعدة مناطق في جنوب لبنان ما تسبب في حرائق، كما احترقت دراجة نارية في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت استشهاد 12 مواطنا بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 مواطن آخرين في انفجار أجهزة اتصال يوم أمس في عدة مناطق في لبنان.