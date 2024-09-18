استشهاد 3 لبنانيين في انفجار أجهزة اتصال

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- اسشتهد 3 مواطنين لبنانيين، مساء اليوم الأربعاء،
في انفجار أجهزة اتصال.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 3 مواطنين استشهدوا عقب انفجار أجهزة اتصال في بلدة سحمر، بينما انفجرت
عدد
من الأجهزة اللاسلكية في أيادي حامليها وداخل المنازل بعدة مناطق في جنوب لبنان ما تسبب في حرائق، كما احترقت دراجة نارية في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.
وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت استشهاد 12 مواطنا بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 مواطن آخرين في انفجار أجهزة اتصال يوم أمس في عدة مناطق في لبنان.
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