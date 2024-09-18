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استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس

9/18/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- استشهد طفل وأصيب شاب، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم لتنفيذ حملة اعتقالات، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين بعد انكشاف أمرها، ما أدى إلى استشهاد الطفل هاني مجدي الكري (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص في الصدر، وإصابة شاب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلاله جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من المخيم، بينهم الصحفي
صهيب مسالمة.

وباستشهاد الطفل الكري، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 707 شهداء
بينهم 160 طفلاً، و10
نساء، و9 مسنين.

MENAFN18092024000205011050ID1108689192

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