نابلس : شاب يلقي نفسه من شرفة منزله بالطابق الرابع والشرطة تقدم له الاسعافات الاولية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / قادت مصادر محلية ان شابا القى نفسه من الطابق الرابع مساء اليوم.
و اكدت الشرطة الفلسطينية تقديمها الاسعافات الأولية لشاب بعد أن القى بنفسه من الطابق الرابع بمنزله بعد محاولة الشرطة التحفظ عليه.
وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة محافظة نابلس تلقت بلاغاً من ذوي شاب من أصحاب السوابق حول تعاطيه مواداً يشتبه أنها مخدرة، وقبل وصول الشرطة للمكان، القى بنفسه من بيته في الطابق الرابع مما أدى إلى اصابته بجروح قامت على إثرها الشرطة بتقديم الإسعاف له ونقله الى المشفى لتلقي العلاج.
وأضافت الشرطة أن الشاب لا زال يتلقى العلاج حتى اللحظة.
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