Wednesday, 18 September 2024 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابلس : شاب يلقي نفسه من شرفة منزله بالطابق الرابع والشرطة تقدم له الاسعافات الاولية

9/18/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / قادت مصادر محلية ان شابا القى نفسه من الطابق الرابع مساء اليوم.

و اكدت الشرطة الفلسطينية تقديمها الاسعافات الأولية لشاب بعد أن القى بنفسه من الطابق الرابع بمنزله بعد محاولة الشرطة التحفظ عليه.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة محافظة نابلس تلقت بلاغاً من ذوي شاب من أصحاب السوابق حول تعاطيه مواداً يشتبه أنها مخدرة، وقبل وصول الشرطة للمكان، القى بنفسه من بيته في الطابق الرابع مما أدى إلى اصابته بجروح قامت على إثرها الشرطة بتقديم الإسعاف له ونقله الى المشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن الشاب لا زال يتلقى العلاج حتى اللحظة.

MENAFN18092024000205011050ID1108689190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث