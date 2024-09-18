نابلس : شاب يلقي نفسه من شرفة منزله بالطابق الرابع والشرطة تقدم له الاسعافات الاولية

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / قادت مصادر محلية ان شابا القى نفسه من الطابق الرابع مساء اليوم.

و اكدت الشرطة الفلسطينية تقديمها الاسعافات الأولية لشاب بعد أن القى بنفسه من الطابق الرابع بمنزله بعد محاولة الشرطة التحفظ عليه.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة محافظة نابلس تلقت بلاغاً من ذوي شاب من أصحاب السوابق حول تعاطيه مواداً يشتبه أنها مخدرة، وقبل وصول الشرطة للمكان، القى بنفسه من بيته في الطابق الرابع مما أدى إلى اصابته بجروح قامت على إثرها الشرطة بتقديم الإسعاف له ونقله الى المشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن الشاب لا زال يتلقى العلاج حتى اللحظة.