CNN : غالانت ومسؤولين اسرائيليين أبلغوا نظرائهم الامريكيين نية اسرائيل تنفيذ عملية بلبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / أفادت مصادر اسرائيلية لشبكة CNN أن ان وزير
جيش الاحتلال يؤاف غالانت ، أبلغ رئيس البنتاغون أن اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وبحسب شبكة CNN أبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أن إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية في لبنان يوم الثلاثاء،
واضح المسؤولون
الاسرائيليون ان نقل المعلومات تم خلال مكالمة بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ولكن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل،
وبحسب ال CNN فقد تحدثت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر مما يشير الى اقتراب حرب واسعة مع لبنان بحسب التقديرات.
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