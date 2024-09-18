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CNN : غالانت ومسؤولين اسرائيليين أبلغوا نظرائهم الامريكيين نية اسرائيل تنفيذ عملية بلبنان

9/18/2024 2:42:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / أفادت مصادر اسرائيلية لشبكة CNN أن ان وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت ، أبلغ رئيس البنتاغون أن اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وبحسب شبكة CNN أبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أن إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية في لبنان يوم الثلاثاء،

واضح المسؤولون
الاسرائيليون ان نقل المعلومات تم خلال مكالمة بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ولكن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل،

وبحسب ال CNN فقد تحدثت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر مما يشير الى اقتراب حرب واسعة مع لبنان بحسب التقديرات.


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