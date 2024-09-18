((SAK للتطوير)) تنفذ مشروعين فى الإمارات بمبيعات 7.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد قدرى، رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى ، إنَّ الشركة تنفذ مشروعين فى دولة الإمارات بمبيعات مستهدفة تصل إلى 7.5 مليار جنيه.
وأضاف ((قدرى)) لـ((البورصة))، أن المشروع الأول بمدينة عجمان بنشاط سكنى متكامل، والمشروع الثانى بمدينة رأس الخيمة، وهو عبارة عن مجموعة من الفيلات، ويقام على مساحة 8 أفدنة.
موضوعات متعلقة
“جاز” توقع عقد إدارة فندق تابع لـ”درة للتطوير العقارى” “بالم هيلز” تعتمد كفالة“بالم للتنمية” التابعة للحصول على قرض بـ10.3 مليار جنيه “هومى” ينفذ مشروعات مقاولات بنحو 28 مليون جنيه منذ 2022
وأوضح أن شركة ((SAK)) تستهدف ضخ مليار جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وقال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة حققت 90% من المستهدف البيعى حتى الآن.
وأضاف أن الشركة تنفذ 3 مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح أن ((SAK للتطوير العقارى)) تمتلك محفظة أراضٍ داخل مصر وخاصة بمحافظات الدلتا ما يدعم خطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها بشرق وغرب القاهرة؛ نظراً إلى حجم الطلب المرتفع من قبل العملاء على هذه المناطق.
وقال إن حجم استثمارات شركة ((SAK)) بالسوق العقارى يبلغ نحو 5 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.
وأضاف ((قدرى))، أن الشركة لديها خطة توسعية خلال العام المقبل تستهدف طرح مشروع جديد بنشاط سكنى متكامل بمنطقة شرق القاهرة.
وأوضح أن 25% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج؛ بسبب حجم الطلب الكبير على العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن الشركة تعمل فى السعودية منذ بداية العام الجارى من خلال تنفيذ أعمال مقاولات بعدد من المشاريع بمدينة الرياض، لافتاً إلى أن حجم أعمال الشركة بالسعودية يبلغ نحو 500 مليون جنيه.
MENAFN18092024000202011048ID1108689021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.