((SAK للتطوير)) تنفذ مشروعين فى الإمارات بمبيعات 7.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد قدرى، رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى ، إنَّ الشركة تنفذ مشروعين فى دولة الإمارات بمبيعات مستهدفة تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

وأضاف ((قدرى)) لـ((البورصة))، أن المشروع الأول بمدينة عجمان بنشاط سكنى متكامل، والمشروع الثانى بمدينة رأس الخيمة، وهو عبارة عن مجموعة من الفيلات، ويقام على مساحة 8 أفدنة.

موضوعات“جاز” توقع عقد إدارة فندق تابع لـ”درة للتطوير العقارى” “بالم هيلز” تعتمد كفالة“بالم للتنمية” التابعة للحصول على قرض بـ10.3 مليار جنيه “هومى” ينفذ مشروعات مقاولات بنحو 28 مليون جنيه منذ 2022

وأوضح أن شركة ((SAK)) تستهدف ضخ مليار جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وقال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة حققت 90% من المستهدف البيعى حتى الآن.

وأضاف أن الشركة تنفذ 3 مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأوضح أن ((SAK للتطوير العقارى)) تمتلك محفظة أراضٍ داخل مصر وخاصة بمحافظات الدلتا ما يدعم خطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها بشرق وغرب القاهرة؛ نظراً إلى حجم الطلب المرتفع من قبل العملاء على هذه المناطق.

وقال إن حجم استثمارات شركة ((SAK)) بالسوق العقارى يبلغ نحو 5 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.

وأضاف ((قدرى))، أن الشركة لديها خطة توسعية خلال العام المقبل تستهدف طرح مشروع جديد بنشاط سكنى متكامل بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضح أن 25% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج؛ بسبب حجم الطلب الكبير على العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن الشركة تعمل فى السعودية منذ بداية العام الجارى من خلال تنفيذ أعمال مقاولات بعدد من المشاريع بمدينة الرياض، لافتاً إلى أن حجم أعمال الشركة بالسعودية يبلغ نحو 500 مليون جنيه.