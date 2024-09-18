بالم هيلز تعتمد كفالة بالم للتنمية التابعة للحصول على قرض بـ10.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على كفالة الشركة لشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية.
وأوضحت الشركة، أن كفالة بالم للتنمية في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع“باديا”.
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تضاعفت مبيعات شركة“بالم هيلز للتعمير”، بنسبة 293% حتى 20 أغسطس الجاري، أي بمضاعف أكثر من 3.9 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الشركة مبيعات جديدة تخطت الـ110 مليار جنيه حتى 20 أغسطس الجاري، مقابل 28 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 178.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 638.82 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وقررت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تأسيس شركة في السعودية. وتقرر تعيين ماجد شريف رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من أغسطس الجاري. وتضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، 4 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل مليار جنيه، مقارنة بربح 252 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت المبيعات الجديدة 32.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بمبيعات محققة خلال فترة المقارنة من العام الماضي والتي بلغت 6.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 297 %.
وقامت“بالم هيلز” بإنفاق 2.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 90% على أساس سنوي.
وقامت الشركة بتحصيل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 2.9 مليار جنيه، بارتفاع 55% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المباعة 3.2 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية الربع الأول من عام 2024، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار جنيه.
وسجلت الشركة مجمل ربح 2.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 105% عن فترة المقارنة من العام الماضي، فيما ارتفع هامش مجمل الربح بشكل ملحوظ إلى 38% خلال عام الربع الأول من عام 2024 بالمقارنة بهامش مجمل ربح 32% في الربع الأول من عام 2023.
وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النمو الإيجابى للشركة يأتى على الرغم من الظروف التى كان يمر بها الاقتصاد الكلى آنذاك مما يعكس قوة الشركة فى القطاع العقارى المصرى، بغرض التغلب على تحدى الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف مواد البناء لتبرم الشركة عدة تعاقدات كبرى لتأمين مواد التشطيب وتسريع وتيرة البناء.
وأكد على أن الشركة تتبنى استراتيجية بشكل رئيسى لتسريع وتيرة البناء والإنشاءات، إلى جانب خطة لإدارة المخزون العقارى للشركة، والتركيز على الانتهاء من المرافق التجارية التى تدر عوائد متكررة، وتابع أن الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الجديدة فى السوق المصرية، وتأمين مخزون جديدة من الأراضى خلال 2024.
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