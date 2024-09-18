“دله البركة” تحتفل بإعلان الدفعة الثالثة من برنامج“نوابغ المستقبل”

MENAFN - Asdaf News) احتفلت شركة (دله البركة)، بالتعاون مع مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية، بالإعلان عن الدفعة الثالثة من برنامج (نوابغ المستقبل)، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني السعودي 94.

ويعمل برنامج (نوابغ المستقبل) منذ إطلاقه عام 2021، على تمكين الشباب السعودي، من خلال توفير فرص تعليمية مرموقة في أرقى العالمية؛ بهدف تجهيز قادة المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأقيم الحفل في مركز صالح كامل للأعمال بجدة بحضور نخبة من الطلاب المتأهلين وذويهم، إلى جانب عدد من الأكاديميين والإعلاميين، للاحتفاء بالطلاب المتميزين؛ الذين تم اختيارهم بعناية لمواصلة دراساتهم العليا في تخصصات علمية متقدمة، تهدف إلى تطوير مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، أكد المهندس عبد العزيز يماني، الرئيس التنفيذي لشركة (دله البركة) أنَّ“برنامج نوابغ المستقبل يهدف إلى تبني النوابغ من الطلاب والطالبات السعوديين ممن أنهوا مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات، لمتابعة دراساتهم العليا وأبحاثهم بأرقى الجامعات العالمية، وفي أحدث التخصصات المطلوبة، ليعودوا ويسهموا في نهضة وطنهم وتطوره، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030”.

وأضاف:“حرصنا منذ ثلاثة أعوام على ربط إعلان دفعات الطلاب المقبولين بالبرنامج في هذه المناسبة الوطنية، لما يحمله هذا اليوم من دروس مُلهمة تعلمهم قيمة الإصرار على التقدم والرقي والنجاح”. مؤكدا أن“الاستثمار في تطوير إمكانات المواطن السعودي وتنمية قدراته هو أحد أهم أركان رؤيتنا الطموحة، وهو واجب وطني نعتز به في دله البركة”.

من جانبه، قال الدكتور ميلاد السبعلي، رئيس مجلس إدارة شركة (غلوبال ليرننغ) والمشرف الأكاديمي على البرنامج“إن برنامج نوابغ المستقبل يعتمد معايير دولية تعتمد على المستوى الأكاديمي والكفاءات الأساسية والمواهب المتميزة لضم الطلاب”.

وتابع قائلًا:“إن البرنامج ينفذ مرحلة التحضير والقبول في الجامعات، ثم يساعد الطلاب على التواصل بمهنية وعرض خططهم المستقبلية للجامعات العالمية بطرق مبتكرة، ثم يستمر في المتابعة وتقديم الدعم الأكاديمي والثقافي والنفسي والاجتماعي للطلاب عند اللزوم”، داعيًا الطلاب المميزين إلى الاستمرار في العمل الجاد الذي سيؤهلهم للالتحاق بأعرق الجامعات العالمية.

وشهد الحفل استعراض تجارب خريجي الدفعة الأولى؛ الذين أكملوا دراساتهم في أرقى الجامعات العالمية، وشارك الخريجون قصص نجاحهم وإنجازاتهم الأكاديمية والمهنية، مسلطين الضوء على كيفية مساهمة البرنامج في تطوير مسيرتهم العلمية وتمكينهم من العودة إلى المملكة للإسهام في نهضتها.

ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2021، تم ابتعاث دفعتين من الطلاب الذين تفوقوا في تخصصات علمية متقدمة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، حيث يسعى البرنامج إلى مواكبة احتياجات السوق المحلي والدولي من خلال تقديم فرص تعليمية متخصصة تساهم في تطوير الكوادر الوطنية؛ وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية.

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن أسماء الطلبة المتأهلين للدفعة الثالثة، ومن بينهم: افتخار القرشي، أحمد الزهراني، العنود الجهني، عايض الزهراني، أمل الحارثي، عبد الوهاب هوساوي، أمل العمودي، فهد الكلشي، براءة السمان، محمد المضحي، رهف شرورو، نبيل عالم، سارة باحكيم، كنوز الحويطي، مزن البخاري، نور النمر، وحسين بوكنان.

ويأتي برنامج (نوابغ المستقبل) تأكيدًا على التزام (دله البركة) الراسخ بالابتكار والتميز، وسعيها المتواصل لدعم الشباب السعودي من خلال الاستثمار في التعليم والتطوير؛ لتعزيز دورهم كقادة مبدعين يساهمون في تحقيق تقدم المملكة ومكانتها العالمية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.