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كيماكس العقارية تنطلق نحو التوسع العالمي بهوية جديدة وخلق وظائف في 18 دولة

9/18/2024 10:25:59 AM
(MENAFN- Asdaf News) كيماكس العقارية، واحدة من أسرع وكالات العقارات نمواً في دبي، تخطو خطوة كبيرة للأمام من خلال فتح مكاتب في 18 دولة حول العالم. يشمل هذا التوسع مزيجاً من العمليات المباشرة والشراكات الاستراتيجية، مما يعكس التزام كيماكس بتعزيز سمعة العقارات في دبي على الصعيد الدولي. يستند هذا التوسع إلى تقارير دائرة الأراضي في دبي وأبحاث كيماكس المعمقة حول الأسواق العقارية الناشئة.

إلى جانب هذا التوسع الطموح، تستعد كيماكس لإطلاق هوية جديدة وشعار جديد يعبران عن استراتيجيتها في إعادة تحديد مكانتها في السوق العالمية. تعكس هذه الهوية الجديدة رؤية الشركة ورسالتها بأن تكون رائدة في تقديم حلول استثمار عقاري ذات عوائد عالية، تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

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