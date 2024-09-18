منتجعا“رافلز جايبور” و”رافلز أودايبور” يقدمان عروضاً خاصة وتجارب ضيافة فاخرة احتفالاً باليوم الوطني السعودي

MENAFN - Asdaf News) يمكن لسكان المملكة العربية السعودية الاستمتاع بقضاء اليوم الوطني السعودي في اثنين من أرقى المنتجعات في الهند، وهما منتجعا رافلز أودايبور ورافلز جايبور الذي جرى افتتاحه مؤخراً. ويتمتع منتجع رافلز أودايبور، الذي يقع على جزيرة خاصة، بأجواء هادئة بجوار البحيرة، في ما يجمع منتجع رافلز جايبور بين الأناقة الملكية والفخامة العصرية بالقرب من المدينة الوردية الشهيرة. ويقدم كلا المنتجعين تجربة إقامة لا تنسى، تمزج بين الخدمة ذات المستوى العالمي والضيافة الاستثنائية.

رافلز جايبور: أناقة ملكية في قلب التراث

يعد منتجع رافلز جايبور وجهةً مثالية للأزواج الباحثين عن مزيج من الفخامة والثقافة والاسترخاء. ويقع المنتجع بالقرب من مدينة جايبور الوردية الشهيرة بجوار تلال أرافالي الخلابة، ويجمع بسلاسة بين التراث الملكي الهندي والضيافة الحصرية التي تشتهر بها علامة رافلز، مما يجعله الوجهة المثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وجرى تصميم باقة العطلة الرومانسية في رافلز جايبور لتوفير تجربة استثنائية وممتعة، وسيحظى الأزواج بتجربة الإقامة في جناح الأميرة Princess الفاخر المزود بمسبح خاص، حيث يبدأ كل صباح بوجبة إفطار شهية. وتتيح تجربة العشاء التي أعدها شيف مطعم“أركا” الخاص بالمنتجع، للضيوف فرصة تذوق المأكولات المحلية المبتكرة. وتشكل العناية بالصحة محور الاهتمام الرئيسي في المنتجع، مع جلسات اليوغا الصباحية وجلسات التدليك الخاصة بالأزواج والتي تستمر لمدة 60 دقيقة لتعزيز الاسترخاء وتجديد النشاط. كما يقدم حمام الأعشاب المخصص لمسة إضافية من الهدوء والاسترخاء. ويضمن تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر للضيوف تحقيق الاستفادة القصوى من وقتهم في المنتجع.

وللحصول على تجربة أكثر فخامة، تقدم باقة Royal Sensation تجربة إقامة حصرية في جناح راجماتا بريزيدانشيال Rajmata Presidential. وتتضمن هذه الباقة خدمة النقل الفاخرة من وإلى المطار، ومشروباً خاصاً عند غروب الشمس، وتجربة تناول طعام مصممة خصيصاً في أجواء مميزة. ويمكن للضيوف أيضاً تناول الشاي في ردهة سفير Safir، والاسترخاء مع تجربة تدليك للأزواج، بالإضافة إلى الاستمتاع بمسبح إنفينيتي الذي يقدم إطلالات بانورامية على تلال أرافالي.

وتشمل الباقة خدمة المساعد الشخصي، وتسجيل الوصول المبكر، وتسجيل المغادرة المتأخر، إلى جانب خصم بنسبة 20% على الخدمات الإضافية، مما يعد بتجربة ضيافة لا تُنسى في اليوم الوطني السعودي.

رافلز أودايبور: جوهرة في قلب الطبيعة

يدعو منتجع رافلز أودايبور، الذي يقع على جزيرة خاصة وسط مياه بحيرة أوداي ساغار، ضيوفه إلى الانغماس في عالم من الأناقة والرفاهية. ويتم الترحيب بالضيوف عند الوصول بباقات من بتلات الورود العطرة، مما يضفي جواً من الرقي على تجربة الإقامة. وتضمن خدمة المساعد الشخصي الشهيرة من رافلز تلبية جميع متطلبات الضيوف بدقة.

وتعيد الأجنحة الرائعة في المنتجع تعريف مفهوم الرفاهية، حيث توفر إطلالات خلابة على البحيرة ومزيجاً متناغماً من الراحة والفخامة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق راجستان الأصيلة والمأكولات العالمية في المطاعم الشهيرة بالمنتجع تحت إشراف نخبة من أمهر الطهاة المتخصصين في صياغة تجارب تناول طعام لا تُنسى. وتقدم رافلز سبا علاجات صحية شاملة مصممة لتجديد نشاط العقل والجسم. ويتميز المنتجع أيضاً بأنشطة مناسبة للعائلات، بما في ذلك رحلات القوارب الهادئة، والحدائق الخضراء، والجولات الثقافية الغنية، مع منطقة ألعاب مخصصة للضيوف الصغار.

واحتفالاً باليوم الوطني السعودي، يقدم منتجع رافلز أودايبور باقة حصرية متوفرة حتى 30 سبتمبر، مع استمرار الأسعار الخاصة حتى 31 مارس 2025، ثم حتى 30 سبتمبر 2025. وتشمل الباقة:



تجربة إقامة فاخرة مع إطلالات خلابة على البحيرة

فطور يومي في The Dining Room

خدمة نقل مريحة من وإلى المطار

خدمة المساعد الشخصي الشهيرة

تجربة التنزه في القصر مع تناول مشروب أودايبور سلينغ الحصري أو تناول شاي High Tea

عشاء فاخر في مطعم ساواي كيتشن Sawai Kitchen، يقدم مأكولات راجستان الأصيلة

إمكانية الدخول إلى منطقة الترفيه

تناول الشاي في ردهة Belvedere Point أو نزهة عائلية مع جلسة لصناعة الفخار خصومات حصرية على المأكولات وعلاجات السبا وخدمات غسل الملابس

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