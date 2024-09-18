منتجعا“رافلز جايبور” و”رافلز أودايبور” يقدمان عروضاً خاصة وتجارب ضيافة فاخرة احتفالاً باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Asdaf News)
يمكن لسكان المملكة العربية السعودية الاستمتاع بقضاء اليوم الوطني السعودي في اثنين من أرقى المنتجعات في الهند، وهما منتجعا رافلز أودايبور ورافلز جايبور الذي جرى افتتاحه مؤخراً. ويتمتع منتجع رافلز أودايبور، الذي يقع على جزيرة خاصة، بأجواء هادئة بجوار البحيرة، في ما يجمع منتجع رافلز جايبور بين الأناقة الملكية والفخامة العصرية بالقرب من المدينة الوردية الشهيرة. ويقدم كلا المنتجعين تجربة إقامة لا تنسى، تمزج بين الخدمة ذات المستوى العالمي والضيافة الاستثنائية.
رافلز جايبور: أناقة ملكية في قلب التراث
يعد منتجع رافلز جايبور وجهةً مثالية للأزواج الباحثين عن مزيج من الفخامة والثقافة والاسترخاء. ويقع المنتجع بالقرب من مدينة جايبور الوردية الشهيرة بجوار تلال أرافالي الخلابة، ويجمع بسلاسة بين التراث الملكي الهندي والضيافة الحصرية التي تشتهر بها علامة رافلز، مما يجعله الوجهة المثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.
وجرى تصميم باقة العطلة الرومانسية في رافلز جايبور لتوفير تجربة استثنائية وممتعة، وسيحظى الأزواج بتجربة الإقامة في جناح الأميرة Princess الفاخر المزود بمسبح خاص، حيث يبدأ كل صباح بوجبة إفطار شهية. وتتيح تجربة العشاء التي أعدها شيف مطعم“أركا” الخاص بالمنتجع، للضيوف فرصة تذوق المأكولات المحلية المبتكرة. وتشكل العناية بالصحة محور الاهتمام الرئيسي في المنتجع، مع جلسات اليوغا الصباحية وجلسات التدليك الخاصة بالأزواج والتي تستمر لمدة 60 دقيقة لتعزيز الاسترخاء وتجديد النشاط. كما يقدم حمام الأعشاب المخصص لمسة إضافية من الهدوء والاسترخاء. ويضمن تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر للضيوف تحقيق الاستفادة القصوى من وقتهم في المنتجع.
وللحصول على تجربة أكثر فخامة، تقدم باقة Royal Sensation تجربة إقامة حصرية في جناح راجماتا بريزيدانشيال Rajmata Presidential. وتتضمن هذه الباقة خدمة النقل الفاخرة من وإلى المطار، ومشروباً خاصاً عند غروب الشمس، وتجربة تناول طعام مصممة خصيصاً في أجواء مميزة. ويمكن للضيوف أيضاً تناول الشاي في ردهة سفير Safir، والاسترخاء مع تجربة تدليك للأزواج، بالإضافة إلى الاستمتاع بمسبح إنفينيتي الذي يقدم إطلالات بانورامية على تلال أرافالي.
وتشمل الباقة خدمة المساعد الشخصي، وتسجيل الوصول المبكر، وتسجيل المغادرة المتأخر، إلى جانب خصم بنسبة 20% على الخدمات الإضافية، مما يعد بتجربة ضيافة لا تُنسى في اليوم الوطني السعودي.
رافلز أودايبور: جوهرة في قلب الطبيعة
يدعو منتجع رافلز أودايبور، الذي يقع على جزيرة خاصة وسط مياه بحيرة أوداي ساغار، ضيوفه إلى الانغماس في عالم من الأناقة والرفاهية. ويتم الترحيب بالضيوف عند الوصول بباقات من بتلات الورود العطرة، مما يضفي جواً من الرقي على تجربة الإقامة. وتضمن خدمة المساعد الشخصي الشهيرة من رافلز تلبية جميع متطلبات الضيوف بدقة.
وتعيد الأجنحة الرائعة في المنتجع تعريف مفهوم الرفاهية، حيث توفر إطلالات خلابة على البحيرة ومزيجاً متناغماً من الراحة والفخامة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق راجستان الأصيلة والمأكولات العالمية في المطاعم الشهيرة بالمنتجع تحت إشراف نخبة من أمهر الطهاة المتخصصين في صياغة تجارب تناول طعام لا تُنسى. وتقدم رافلز سبا علاجات صحية شاملة مصممة لتجديد نشاط العقل والجسم. ويتميز المنتجع أيضاً بأنشطة مناسبة للعائلات، بما في ذلك رحلات القوارب الهادئة، والحدائق الخضراء، والجولات الثقافية الغنية، مع منطقة ألعاب مخصصة للضيوف الصغار.
واحتفالاً باليوم الوطني السعودي، يقدم منتجع رافلز أودايبور باقة حصرية متوفرة حتى 30 سبتمبر، مع استمرار الأسعار الخاصة حتى 31 مارس 2025، ثم حتى 30 سبتمبر 2025. وتشمل الباقة:
تجربة إقامة فاخرة مع إطلالات خلابة على البحيرة
فطور يومي في The Dining Room
خدمة نقل مريحة من وإلى المطار
خدمة المساعد الشخصي الشهيرة
تجربة التنزه في القصر مع تناول مشروب أودايبور سلينغ الحصري أو تناول شاي High Tea
عشاء فاخر في مطعم ساواي كيتشن Sawai Kitchen، يقدم مأكولات راجستان الأصيلة
إمكانية الدخول إلى منطقة الترفيه
تناول الشاي في ردهة Belvedere Point أو نزهة عائلية مع جلسة لصناعة الفخار
خصومات حصرية على المأكولات وعلاجات السبا وخدمات غسل الملابس
الوسوم#اليوم الوطني السعودي #رافلز
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