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حمدان بن محمد: الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة وترسخ مكانة الدولة عالمياً

9/18/2024 10:13:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدبلوماسية الإماراتية، وأكد أنها
تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة.

جاء ذلك خلال زيارة
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث التقى
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
الذي أطلع
سموه على منظومة عمل الوزارة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبناء شراكات إقليمية ودولية تخدم مصالحنا الوطنية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارتي لمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث اطلعت من سموه على منظومة عمل الوزارة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبناء شراكات إقليمية ودولية تخدم مصالحنا الوطنية ... الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة ... نشكر سموه ونشكر فريق وزارة الخارجية على جهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة دولتنا ورعاية مصالح مواطنينا في الخارج".

MENAFN18092024000110011019ID1108688311

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