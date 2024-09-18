حمدان بن محمد: الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة وترسخ مكانة الدولة عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدبلوماسية الإماراتية، وأكد أنها
تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة.
جاء ذلك خلال زيارة
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث التقى
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
الذي أطلع
سموه على منظومة عمل الوزارة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبناء شراكات إقليمية ودولية تخدم مصالحنا الوطنية.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارتي لمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث اطلعت من سموه على منظومة عمل الوزارة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبناء شراكات إقليمية ودولية تخدم مصالحنا الوطنية ... الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة ... نشكر سموه ونشكر فريق وزارة الخارجية على جهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة دولتنا ورعاية مصالح مواطنينا في الخارج".
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