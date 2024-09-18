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ديوان الخدمة لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة

9/18/2024 10:05:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.
وشدد الديوان في بيان صحافي على حسابه بموقع X على ضرورة اعتماد الأخبار التي تصدر عبر مواقع التواصل الرسمية للجهات الحكومية فقط.

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