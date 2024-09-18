ديوان الخدمة لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة

ديوان الخدمة لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة
التاريخ
9/18/2024 10:05:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.
وشدد الديوان في بيان صحافي على حسابه بموقع X على ضرورة اعتماد الأخبار التي تصدر عبر مواقع التواصل الرسمية للجهات الحكومية فقط.
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