النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين، بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية.

وقالت مصادر في السوق، أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.96 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. وزادت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتاً، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 95 سنتاً أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضاً بواقع 50 نقطة أساس.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في منطقة محورية.

وبعد تقرير معهد البترول الأمريكي، من المقرر صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مع صعود مخزونات الوقود ونواتج التقطير بشكل طفيف.

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