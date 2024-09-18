مبابي يطارد مجد كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة عظماء دوري أبطال أوروبا بعد أدائه اللافت في مباراته مع أمام شتوتجارت الألماني.



وسجل مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ليعزز مكانته بين أفضل عشرة هدافين في تاريخ البطولة.

وأصبح رصيد مبابي 49 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، ويقترب من مواطنه تيري هنري الذي سجل 50 هدفًا.

ويحتاج مبابي الآن إلى هدف واحد فقط لتخطي هنري والدخول إلى قائمة أفضل ثمانية هدافين في تاريخ المسابقة.



ترتيب مبابي بين هدافي دوري أبطال أوروبا:



1. كريستيانو رونالدو – 140 هدفًا

2. ليونيل ميسي – 129 هدفًا

3. روبرت ليفاندوفسكي – 94 هدفًا

4. كريم بنزيما – 90 هدفًا

5. راؤول جونزاليس – 71 هدفًا

6. رود فان نيستلروي – 56 هدفًا

7. توماس مولر – 54 هدفًا

8. تيري هنري – 50 هدفًا

9. دي ستيفانو – 49 هدفًا

10. كيليان مبابي – 49 هدفًا

وسجل مبابي منذ انضمامه إلى ريال مدريد، 5 أهداف في 7 مباريات، وساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ومع تألقه المستمر، هل سيتمكن مبابي من تجاوز الرقم التاريخي لكريستيانو رونالدو البالغ 140 هدفًا؟، النجم الفرنسي لا يزال أمامه الكثير ليحققه، وأداؤه الحالي يضعه على الطريق الصحيح نحو تحطيم الأرقام القياسية في المستقبل.

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