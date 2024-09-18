دبي المالي العالمي يعزز مكانته وجهة مفضلة لشركات الوساطة العالمية

عزز مركز دبي المالي العالمي، مكانته ليصبح الخيار المفضل لأشهر شركات الوساطة الدولية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب 70 شركة مسجلة الآن في المركز.

ووفق بيان صحفي صادر عن المركز اليوم، حصلت 12 شركة وساطة في عام 2023 على ترخيص لمزاولة أعمالها من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس هذا النمو بحسب المركز الفرص المتاحة للوسطاء، حيث تأتي معظم الشركات الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتصنف خمس من شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي بين أكبر 10 شركات وساطة بين المتعاملين على مستوى العالم من حيث الحجم، وتشمل "بي جي سي بروكرز إل. بي."، و"جي إف آي سيكيوريتيز ليمتد"، و"إنتر أكتيف بروكرز"، و" تي بي أي سي أيه بي ليمتد"، و"تراديشن ليمتد"، و"فانتاج كابيتال ماركتس"، وتقوم هذه الشركات وغيرها في مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تنفيذ صفقات التداول والوساطة.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن استمرار الزخم يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والعروض القيمة ذات المستوى العالمي التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للاعبين في القطاع، مشيرا إلى أن القاعدة الكبيرة المكونة من 70 شركة وساطة دولية، تؤكد التزام المركز بتعزيز مكانة دبي كسوق مالي عالمي رائد.

يذكر أن مركز دبي المالي العالمي، أعلن عن تحقيق نمو قياسي في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً إجمالي 6,153 شركة نشطة، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي من 4,949 شركة في عام 2023.

وتضمن هذا الإجمالي 820 شركة جديدة مرخصة ومسجلة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومنارة للأسواق سريعة النمو والتطور في المنطقة.

وتقدم شركات الوساطة مجموعة واسعة من الخدمات حيث تربط بين المشترين والبائعين بهدف إتمام معاملاتهم، منها على سبيل المثال الأسهم والدخل الثابت والسلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز