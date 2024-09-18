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د.ابو هولي و شاهين يؤكدان على استمرار التعاون لتعزيز مكانة قضية اللاجئين

9/18/2024 9:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د.احمد أبو هولي و وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابيكيان شاهين، ، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، سبل واليات التعاون المشترك لتعزيز ودعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة المخاطر المحدقة بوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى -الاونروا.

واشاد د.ابو هولي بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية مع مكونات المجتمع الدولي من اجل تحقيق العدالة الدولية لشعبنا وقضيته المشروعة، واستعرض اخر التطورات المتعلقة بقضية اللاجئين ومخرجات الاجتماعات التي عقدتها الدائرة على المستويات كافة، بالإضافة الى مخاطر استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمخيمات الفلسطينية ووكالة الاونروا في محاولة لشيطنتها وتقويض عملها تمهيداً لالغاء وجودها الذي يعني إنهاء قضية اللاجئين.

واكد د. ابو هولي على اهمية الحفاظ على ولاية الاونروا وفقا للتفويض الممنوح لها حسب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة.



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