د.ابو هولي و شاهين يؤكدان على استمرار التعاون لتعزيز مكانة قضية اللاجئين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د.احمد أبو هولي و وزيرة
الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابيكيان شاهين، ، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، سبل واليات التعاون المشترك لتعزيز ودعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة المخاطر المحدقة بوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى -الاونروا.
واشاد د.ابو هولي بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية مع مكونات المجتمع الدولي من اجل تحقيق العدالة الدولية لشعبنا وقضيته المشروعة، واستعرض اخر التطورات المتعلقة بقضية اللاجئين ومخرجات الاجتماعات التي عقدتها الدائرة على المستويات كافة، بالإضافة الى مخاطر استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمخيمات الفلسطينية ووكالة الاونروا في محاولة لشيطنتها وتقويض عملها تمهيداً لالغاء وجودها الذي يعني إنهاء قضية اللاجئين.
واكد د. ابو هولي على اهمية الحفاظ على ولاية الاونروا وفقا للتفويض الممنوح لها حسب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة.
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