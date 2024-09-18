ببجي موبايل تُطلق تحديث الإصدار 3.4: مغامرات جديدة ومكافآت مثيرة في انتظار اللاعبين

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) الإصدار الجديد من لعبة الهواتف المحمولة الأشهر على مستوى العالم يتضمن:
• نمط اللعب “Bloodmoon Awakening” يقدم تجربة جديدة مع مصاصي الدماء والمستذئبين، وفرصة مواجهة دراكولا.
• فلتر الواقع المعزز (AR) على كل من TikTok وSnapchat لتجربة تواصل اجتماعي مستوحاة من أحداث اللعبة
• نمط اللعب "Classic": يقدم سلاح Dual MP7 وإمكانية الشفاء الذاتي مع مغامرات رائعة في نمط اللعب " Crimson Castle Plaza Arena"
• نمط اللعب"World of Wonder": أدوات جديدة وتجربة إبداعية أسهل وأكثر سلاسة
• الحملة الجديدة "Play For Green" تهدف إلى إلهام العمل البيئي وزيادة الوعي بتغير المناخ من خلال الألعاب.
• تحديث إصدار 3.4 لنمط اللعب "Metro Royale" يتضمن إضافات جديدة ومثيرة لنمط "Zombie Uprising"
• تحديثات جديدة لنمط اللعب "Home"، تشمل حدث "Feast of Shadows" الجديد وزينة الهالوين، بالإضافة إلى لعبة "Okey" التركية المصغرة القادمة قريباً.
• مكافآت جديدة وعناصر مثيرة في الموسم 20 من "Cycle 7" مع تحسينات في مستوى الحماية وتجربة اللعب
بغداد، العراق - ١٨ سبتمبر 2024:
أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول حول العالم، عن إطلاق مجموعة من التحسينات الجديدة التي تضفي لمسة من الإثارة والتشويق إلى تجربة اللعب في تحديث الإصدار 3.4. ويتضمن التحديث نمط اللعب الجديد "Bloodmoon Awakening"، وميزات مُحسّنة في"Metro Royale"، إضافة إلى عناصر وتحسينات جديدة في"World of Wonder"، وتحديثات رائعة في"Home Mode". كما يقدم التحديث عناصر جديدة في الموسم 20 من "Cycle 7"، إلى جانب التحديثات البيئية التي تتضمنها حملة "Play for Green" الأخيرة.
ويتصدّر التحديث الجديد نمط اللعب "Bloodmoon Awakening" المثير، الذي يقدم تجربة فريدة يأخذ فيها اللاعبين في مغامرة إلى عالم مليء بمصاصي الدماء والمستذئبين. ويتيح هذا النمط للاعبين استخدام عناصر مثل "Wolf Salve" و"Blood Oath Extract" للتحول إلى "Wolf Warriors" المستذئبين الأقوياء أو "Vampiric Fiends" مصاصي الدماء الطائرين، كل منهم يمتاز بقدرات خاصة. ويمكن للمستذئبين الركض على أربعة أطراف وتعزيز زملائهم باستخدام خاصية "العِواء" الخاصة بهم. بينما يحلق مصاصو الدماء في السماء، ويطلقون قنابل الغاز المدمرة ويستعيدون صحتهم من خلال "كرات الدم" التي تتولد عند القضاء على الأعداء.
وبالإضافة إلى هذه القدرات، يتضمن التحديث منطقتين جديدتين تتناوبان بين النهار والليل، أولها “Crimson Castle"؛ حيث يمكن للاعبين استكشاف أماكن فريدة مليئة بالإمدادات، والاختباء في التوابيت لنصب الكمائن للأعداء. وأيضاً "Wolf Settlement"، حيث يمكن للاعبين حل الألغاز للفوز بكنوز أسلافهم من المستذئبين. وسيستمتع اللاعبين بعناصر جديدة مثل "Crimson Key"، الذي يمكن استعماله لفتح بوابات إلى "Crimson Castle"، والعثور على " الكنز المقفول"، وهو صندوق كنز يمكن حمله حتى بعد العودة إلى الحياة في اللعبة.
ويقدم نمط "Bloodmoon Awakening" أيضاً مغامرات جديدة، تشمل "Blood Clan Treasure Clash"، وهي مواجهة مثيرة تُقسّم فيها الفرق الناجية إلى مجموعات للتنافس على "Blood Clan Chest"، بالإضافة إلى القتال ضد الأشباح التي تحمي الكنز، والمعروفة بـ “Treasure Specters"، حيث يجب على الاعبين هزيمتها للفوز بجوائز رائعة. وأخيراً، يتاح للاعبين فرصة مواجهة دراكولا نفسه في مخبئه السري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين تجربة مركبتين جديدتين؛ "The Horse"، وهي مركبة جديدة تتسع لشخصين، تتميز بقدرتها على اجتياز التضاريس المعقدة، والقفز، والسباحة، والحركة دون إحداث أي صوت في ساحة المعركة، و"Crimson Energy-infected Bloodfire Warhorse"، التي تمتاز بقدرة قفز مزدوجة قوية.
وبالإضافة إلى ميزات تحديث الإصدار 3.4 المثيرة، تقدم ببجي موبايل للاعبين فلتر الواقع المعزز (AR) على كل من TikTok وSnapchat، مما يضفي طابعاً تفاعلياً وغامراً على تجربة التواصل الاجتماعي. وسيكون الفلتر متاحاً لفترة محدودة عبر هذه المنصات في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيتمكن المستخدمون من استكشاف أجواء عالم مصاصي الدماء وقصة دراكولا، مصاص الدماء الأشهر على الإطلاق
وبفضل الموسيقى المخيفة والتأثيرات البصرية المدهشة التي أضيفت في تحديث الإصدار 3.4، يمكن الآن للاعبين إحضار شخصية دراكولا إلى العالم الحقيقي باستخدام الفلتر الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي. ويستطيع عشاق ببجي موبايل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم واستخدام الهاشتاغات، ما يجعل التجربة أكثر تفاعلاً وإثارة.
ويتضمن نمط اللعب "Classic" في تحديث الإصدار 3.4 الآن سلاح MP7 المزدوج، وهو سلاح خفيف ذو معدل إطلاق نار سريع يمكن حمله في خانة المسدس. كما يتضمن التحديث خيار الشفاء الذاتي، الذي يمكن اللاعبين من التعافي عند سقوطهم دون الحاجة لمساعدة زملائهم، مما يعزز استمرارية الفريق في المعركة. ويقدم التحديث أيضاً نمط اللعب " Crimson Castle Plaza Arena " الجديد، الذي يتضمن ساحة معركة مستوحاة من " Bloodmoon Awakening" مع إمكانية العودة إلى الحياة لعدد غير محدود من المرات، وعمليات استدعاء مذهلة مع ميّزة حصد نقاط لكل عدو يتم القضاء عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم التحديث خاصية 90 إطاراً في الثانية لبعض الأجهزة الجديدة و120 إطاراً في الثانية للأجهزة ذات المواصفات الأعلى، مع تحسينات في التصويب داخل المركبة وتأثيرات كاميرا عالية الجودة. ويشمل التحديث أيضاً رقصة دراجة نارية جديدة يمكن الاستمتاع بها على جزيرة الانتظار. ويستطيع الاعبين الآن تنظيم إطارات صورهم الشخصية بطريقة أسهل وأكثر متعة، من خلال تصنيفها حسب السنة التي حصلوا عليها أو ندرتها.
كما تشمل التحديثات نمط اللعب "World of Wonder"، مع ثلاث ميزات لعب جديدة تشمل إطلاق "Wonder Season"، وتحديث لخريطة "Ruins of Erangel"، ووضع قتال جديد يسمى "Transformation Combat Mode". ويحمل "Wonder Season" في جعبته تحديات مثيرة ومكافآت حصرية يمكن الحصول عليها طوال الموسم. بينما يقدم تحديث "Ruins of Erangel" قالباً جديداً للخريطة الشهيرة وسلسلة من الخرائط الجديدة. في حين يتضمن وضع "Transformation Combat Mode" شخصيات مصاصي الدماء والمستذئبين بالإضافة لآليات الدفاع عن الأبراج ضد هجمات الأعداء. ويثري "World of Wonder" تجربة اللاعبين مع مجموعة من الميزات الجديدة المثيرة والتحسينات، بما في ذلك نظام مطابقة اللاعبين القائم على اللغة والاهتمامات، مما يسهل على اللاعبين التواصل وإيجاد مباريات تناسب ذوقهم. كما يقدم تحديث الإصدار 3.4 تجربة لعب أكثر متعة وإثارة من خلال إضافة محتوى جديد ومبتكر، بالإضافة إلى تحسينات على مراحل التدريب " Rookie Tutorial " لضمان انطلاقة سلسة لجميع اللاعبين. وتم أيضاً تحسين خاصية البحث من خلال الاقتراحات وخيارات التصفية للعثور عن نتائج مخصصة ودقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قائمة البحث الرائج الأسبوعية بحسب المنطقة، ما يضمن تجربة ممتعة ومميزة لجميع اللاعبين.
وتقدم ببجي موبايل سلسلة خرائط رسمية جديدة ومثيرة في نمط اللعب "World of Wonder" ضمن تحديث الإصدار 3.4، وذلك في إطار حملة "Play For Green" كجزء من مبادرة "Green Game Jam" التي ينظمها تحالف "Playing For The Planet" المدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتهدف هذه الحملة إلى تحفيز العمل البيئي في العالم من خلال الاستفادة من تأثير الألعاب، وزيادة الوعي بأهمية حماية كوكب الأرض. وإلى جانب الخرائط الرسمية الجديدة، سيتضمن التحديث حدثاً خاصاً داخل اللعبة، إلى جانب مجموعة من التحديات الجديدة والمكافآت الحصرية. ويتمحور هدف مبادرة "Play For Green” حول إلهام مجتمع ببجي موبايل العالمي للمشاركة في جهود حماية البيئة، ودعم المبادرات البيئية، وإبراز قوة العمل الجماعي في خلق مستقبل أكثر استدامة.
ويحمل التحديث مزيداً من التشويق إلى نمط اللعب " Metro Royale" مع مجموعة من الإضافات المثيرة إلى نمط "Zombie Uprising"، حيث يمكن للاعبين استخدام خاصية "Transformation Salve" للتحول إلى مستذئبين أو مصاصي دماء بقدرات فريدة تظهر مع حلول الليل. كما يعزز التحديث تجربة اللعب من خلال إضافة الأشباح التي تحمي الكنز في خرائط "Misty Port" و"Arctic Base" ليستمتع بها اللاعبون. وتشمل التحسينات في ميزة غرف المباريات المخصصة إضافة خيارات جديدة، مثل نسخ معدات وقدرات منشئ الغرفة وتحديد مدة المباراة، وفترة الاستعداد للعودة إلى نقطة البداية، مع عرض أفضل للمؤشرات المخصصة وإضافة معلومات نقطة العودة على خريطة المشاهد. أما التحسينات الأساسية فتتيح للاعبين رؤية أزياء زملائهم في الفريق، مع تعطيل ميزة التقاط التلقائي للأشياء في نمط " Metro Royale"، وإخفاء الخوذ ذات المستويات المتقدمة.
ويقدم تحديث الإصدار 3.4 مجموعة من التحسينات المثيرة على نمط اللعب "Home ". ويمكن للاعبين الآن الاستمتاع بالعناصر الجديدة التي تتماشى مع نمط "Maple Courtyard Palace" من خلال عجلة الحظ التي تتيح للاعبين الحصول على عناصر نادرة بشكل متتالي. وتضمن عجلة الحظ في التحديث الجديد أنه لن يتم تكرار الحصول على نفس العنصر الأسطوري أو الخرافي حتى يتم جمع جميع العناصر المتاحة من هذا الطراز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على قصر "Maple Courtyard Palace" عند الوصول إلى المستوى الخامس في نمط "Home"، وأيضاً سيحصل اللاعبون على حزمة عناصر "Maple Courtyard Palace" مجاناً.
وتتضمن التحديثات التي تشمل متجر نمط اللعب "Home" خصومات تصل إلى 70% على حزم هدايا عناصر نمط "Home"، وتحسينات في التنقل بين مجموعات العناصر، وإشعارات بوصول عناصر جديدة، بالإضافة إلى ميزة جديدة لمعاينة أحجام العناصر قبل وضعها. كما يقدم حدث "Home Mysterious Merchant - Genie’s Arrival" صناديق مميزة مليئة بالمفاجآت يمكن استبدالها مقابل العناصر غير المرغوب فيها لدى اللاعبين. وينبغي على اللاعبين متابعة حسابات ببجي موبايل على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد إطلاق لعبة "Okey" المصغرة التركية الجديدة، التي تتيح إمكانية اللعب الجماعي برفقة الأصدقاء لإكمال المهام والفوز بمكافآت رائعة.
ومع اقتراب احتفالات الهالوين، يقدم حدث "Halloweeks " الزخارف الاحتفالية والفعاليات المميزة إلى نمط اللعب "Home"، مثل "Feast of Shadows"، حيث يمكن للاعبين اصطياد أو تخويف الأشباح للحصول على المكافآت. وتشمل التحديثات الأخرى قسم "Assets" لإدارة جميع عناصر نمط "Home"بطريقة ذكية، بالإضافة لأداة الترقية الذكية التي تساعد اللاعبين على ترقية منازلهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وسيجد اللاعبون مهاماً في نمط اللعب " Home"خاصة باحتفالات الهالوين، مع طلبات مخصصة ومختلفة عن المهام العادية. وتم إعادة تصميم الواجهة الرئيسية لنمط "Home" بشكل كامل لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في الاستخدام، حيث سيجد اللاعبون جميع الوظائف الرئيسية مثل المهام الدورية والمتجر في مكان واحد يسهل الوصول إليه. كما تم تحسين أيقونات الإشعارات لتصبح أكثر وضوحاً وجاذبية في التحديث الجديد. وفضلاً عما ذُكر، سيحصل اللاعبون على 1,200 من عملات "Home" عند دخولهم إلى منزلهم للمرة الأولى بعد تحديث اللعبة إلى النسخة الجديدة.
أما بالنسبة لتحديثات الموسم 20 من Cycle 7، فهي تتضمن ميزتين جديدتين مثيرتين في وضع التصنيف: "Casual Season" و"Ultimate Royale". وتوفر مواسم الكلاسيكية والعادية مكافآت جديدة ومميزة، حيث يتضمن الموسم العادي أنماطاً مثل "Unranked Classic" و"Arena". ويعود نمط "Ultimate Royale" للاعبين الذين يصلون إلى مستوى "Crown Tier" أو أعلى، ويتضمن مباريات ذات وقت محدد بشكل يومي في وضع "TPP - Squad" على خريطة "Classic Erangel" مع 16 فريقاً ومستويات تبدأ من "Vanguard" وصولاً إلى "Legend". كما يقدم التحديث عناصر جديدة مثل نظارات "C7S20" و"SKS C7S20" و"Parachute C7S20"، جميعها متاحة في متجر "Season Token Event".
ويشهد تحديث الإصدار3.4 قفزة نوعية فيما يتعلق بتحسين الحماية وتجربة اللعب بالمجمل، فقد تم تطوير صفحة إعدادات الحساب بشكل كامل لتشمل أدوات استرداد أقوى وأنظمة أمان متطورة. وأصبح تسجيل الدخول عبر رمز QR أسهل وأكثر أماناً، ويتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة. كما بات بإمكان اللاعبين الآن حجب الرسائل المزعجة من لاعبين محددين، ولن يتمكن المحظورون من رؤية معلومات اللاعبين بعد حظرهم، ما يضمن بيئة لعب آمنة ومريحة.
لمزيد من المعلومات حول محتويات تحديث الإصدار 3.4 من ببجي موبايل، يرجى زيارة الرابط التالي.
سيكون تحديث الإصدار 3.4 متاحاً حتى 10 نوفمبر 2024. ويمكن تنزيل اللعبة والاستمتاع بها مجاناً عبر App Store و Google Play Store
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