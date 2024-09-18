ساكور براذرز تعيد افتتاح متجرها الرئيسي في مول الإمارات

(MENAFN
- Katch ) دبي، الإمارات العربية المتحدة (17 سبتمبر 2024): أعلنت ساكور براذرز، علامة الأزياء الرائدة، عن إعادة افتتاح متجرها الرئيسي في مول الإمارات بحلّة جديدة ترتقي بتجربة العملاء إلى أعلى مستويات الفخامة، وذلك في 14 سبتمبر الفارط. وحرصت العلامة بعد عمليات التجديد على توفير خدمات مبتكرة تجسد بصمتها المميزة واهتمامها بأدق التفاصيل المخصصة، مما يوفر لعشاق الموضة تجربة تسوق تتخطى التوقعات.
علامة تزخر بالعناصر التراثية
تأسست ساكور براذرز في عام 1989 لتتطور من متجر صغير في لشبونة إلى علامة تجارية عالمية المستوى تقدم أفخر الأزياء ومنتجات أسلوب الحياة. ولطالما التزمت العلامة باستخدام مواد عالية الجودة وتقنيات حياكة فريدة، إلى جانب تجسيد الملامح الثقافية وتوفير خدمة عملاء متميزة، مما عزز مكانتها في قطاع الأزياء. كما تتميز ساكور براذرز بحرصها على توفير تجارب تسوق استثنائية ضمن 140 متجراً في 13 دولة، وحصلت مؤخراً على عدة جوائز مرموقة، مثل "أفضل أماكن العمل" ولقب "سوبر براندز".
الميزات الجديدة في المتجر
يعكس المتجر بتصميمه الجديد أهداف ساكور براذرز المتمثلة في تعزيز تجربة التسوق، حيث يحظى العملاء بفرصة استكشاف العديد من الميزات الجديدة، بما فيها الردهة الحصرية للاسترخاء ومقهى ساكور الذي يقدم توليفة مختارة من أشهى المشروبات ليرتقي بتجربة التسوق إلى آفاقٍ غير مسبوقة. كما يوفر المتجر أنظمة اتصال متطورة تتضمن خدمة الواي فاي ومحطات الشحن اللاسلكية المجانية والمنتشرة في جميع أنحاء المتجر، مما يمنح العملاء تجارب تسوق سهلة ومريحة.
ويحتضن المتجر مجموعة من غرف القياس المصممة بعناية لتوفر أعلى مستويات الخصوصية والراحة بديكورٍ عصري. كما تتيح العلامة للعملاء التألق بكل أناقة وعصرية مع صالون باربيريا الحصري للحلاقة، وتوفر لهم خدمة التخصيص التي تسمح بتصميم المنتجات بما ينسجم مع أسلوبهم الشخصي.
ويوفر المتجر أقصى درجات الابتكار من خلال تقديم منتجات مميزة بتصاميمها الرائعة وتجارب استثنائية وخدمات ما بعد البيع، والتي تقدمها العلامة جميعها للمرة الأولى لتعكس التزامها بالتطوّر ورضا العملاء. ويجسد المتجر بحلّته الجديدة حرص العلامة على تقديم تجربة تسوق تجمع بين الأناقة والمتطلبات العصرية، بما يمنح العملاء خدمات حصرية لا تُضاهى.
تجربة تسوق لا مثيل لها
تحرص ساكور براذرز على إضفاء طابع الأصالة على تجاربها، وتقديم تشكيلة واسعة من الأزياء والإكسسوارات بإلهامٍ من عناصر الثقافة والجمال وفق أعلى معايير الجودة. وتتمثل فلسفتها في إقامة شراكات مع نخبة من الجهات العالمية، مثل الفريق الوطني البرتغالي لكرة القدم ونادي برشلونة لكرة القدم، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين، بمن فيهم كريستيانو رونالدو وباتريك ديمبسي وآنا بياتريس باروس وإيرينا شايك. وحرصت العلامة على إعادة تصميم متجرها الرئيسي بأسلوب يوفر مساحة ملهمة ومميزة تتجاوز حدود تجربة التسوق التقليدية، مما يوفر للعملاء مزيجاً فريداً من الفخامة والأناقة وفرصة لتعزيز التواصل.
ويعتمد المتجر الجديد ممارسات صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المستدامة والتقنيات عالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، مما يعكس التزام ساكور براذرز بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة. ويجسد المتجر اهتمام العلامة بالحد من الأثر البيئي من خلال أدق التفاصيل التي تتجسد في جميع المراحل بدءاً من التصميم وصولاً إلى التنفيذ، مما يضمن الاستمتاع بتجربة تسوق عصرية ومسؤولة بيئياً. وتواصل العلامة ترسيخ مكانتها بصفتها شركة رائدة في قطاعي الأزياء والاستدامة، من خلال إقامة العديد من الشراكات والمبادرات.
وقد افتتح متجر ساكور براذرز في مول الإمارات أبوابه، ليرحب بعشاق الموضة والمحترفين ومحبي الفخامة لتجربة عالم من الأناقة والراحة وخدمة عملاء لا مثيل لها.
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