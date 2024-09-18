معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست 2025 يستعرض أحدث حلول المباني الذكية

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة،16 سبتمبر 2024: أصبحت المباني الذكية عاملاً رئيسياً في جهود الاستدامة العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المباني الذكية بشكل كبير، إذ تشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى قيمة 23.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
سيركز معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، على الأهمية المتزايدة للمباني الذكية في، حيث سيشكّل المعرض الشهير في دورته الثامنة عشرة منصة مثالية لمحترفي وخبراء القطاع، وسيتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاعي الإضاءة والمباني الذكية.
تستخدم المباني الذكية تقنيات متقدمة لإدارة والتحكم في مجموعة متنوعة من نظم المباني تلقائياً وبكفاءة، حيث تشمل هذه النظم كلاً من: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والأمن وإدارة الطاقة.
يمكن للمباني الذكية من خلال استخدام أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء والأجهزة والنظم الآلية، مراقبة الظروف والاستجابة لها مثل درجة الحرارة والإشغال واستخدام الطاقة في الوقت الفعلي، مما يجعلها أكثر استجابة وكفاءة واستدامة من الهياكل التقليدية.
ستستضيف شركة كيه أن أكس، إحدى أكبر الشركات في العالم لحلول المنازل والمباني الذكية، عرضاً استثنائياً في هذا المعرض إلى جانب الشركات الدولية والإقليمية التي تعد جزءاً من شبكتها الواسعة التي تضم 500 عضو.
وفي معرض حديثه عن قطاع المباني الذكية في الشرق الأوسط، صرح كاستو كانافاتي، رئيس فريق التسويق لدى شركة كيه أن أكس قائلاً: "لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة وتبني المباني الذكية، وتُعد إدارة الطاقة من أهم الأولويات في تقنيات المباني الذكية، ليس فقط من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير أيضاً".
وأضاف كانافاتي قائلاً: "إن الاستثمار في تطبيقات إدارة الطاقة الفعالة للمباني الذكية أمر ضروري، كما أن ضمان ترابط جميع المنتجات وتلبية أعلى معايير الأمن أمر بالغ الأهمية لتحقيق تأثير إيجابي دائم".
ستشارك شركة كيه أن أكس خلال فعاليات المعرض، رؤاها عن أحدث الحلول وتحديثات القطاع وستتحدث أمام الحضور في قمة المباني الذكية، التي تجمع شركات التكنولوجيا الرائدة وقادة الحكومات ومحترفي القطاع لمناقشة مستقبل المباني الذكية.
وستستعرض القمة في دورتها الثالثة التأثير الثوري للتقنيات الذكية الحديثة التي تتكامل بسلاسة مع بيئاتنا، حيث تضع هذه الابتكارات معايير جديدة في الهندسة المعمارية والتصميم العصري، بدءاً من رفع كفاءة الطاقة إلى تعزيز راحة السكّان وقيادة الاستدامة.
وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "سيجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أكثر من 450 عارضاً عالمياً يمثلون آلاف العلامات التجارية والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في دبي لحضور أكبر دورة على الإطلاق بتاريخ المعرض".
وأضاف عبد المحسن: "ستضم قمة المباني الذكية مجموعة رائعة من المتحدثين الذين سيناقشون أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع المباني الذكية، كما سيضم المعرض عدة فعاليات أخرى بالإضافة إلى قمة المباني الذكية تشمل كلاً من: انعقاد مؤتمر ثينك لايت ومنصة إن سبوت لايت لتحليل أحدث التوجهات والابتكارات الجديدة والديناميكيات المتغيرة لقطاع الإضاءة العالمي".
سيتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، بهدف تقديم أكبر معرض تجاري من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع البناء.
يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءاً من العلامة التجارية العالمية "لايت + بيلدنج"، وستشغل دورة عام 2025 من المعرض ثلاث قاعات عرض تضم ستة أقسام للمنتجات هي: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، و "المنازل الذكية وأتمتة المباني". تقام دورة هذا العام تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال التواصل والثقافة والإبداع "
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