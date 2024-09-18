نجم تطلق قناة "الزيارة الافتراضية" على موقعها الإلكتروني

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض –17 سبتمبر 2024
أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين قناة الزيارة الافتراضية الجديدة التي تتيح لعملائها إجراء الاتصالات المرئية المباشرة عن بعد مع ممثلي خدمة العملاء عبر موقع نجم الإلكتروني.
يأتي ذلك في إطار جهود شركة نجم لتحسين تجربة العملاء وتلبية توقعاتهم من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بطرق أكثر فاعلية ومرونة، تعتمد بشكل كبير على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لسهولة الوصول إلى خدمات الشركة في أي وقت ومن أي مكان.
وتتيح الزيارة الافتراضية حالياً مجموعة من الخدمات تشمل تقديم الاعتراضات على تقارير الحوادث، وتقديم خدمات المطالبات وإجراءات ما بعد الحادث.
وتوفر الزيارة الافتراضية أيضًا لوحة معلومات تفاعلية تساعد في تقديم تجربة شفافة ومرضية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الزيارة الافتراضية إمكانية تبادل الملفات بكل سهولة ويسر بين العملاء وممثلي الخدمة، مما يعزز من كفاءة الخدمة وسرعة الاستجابة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ محمد بن يحي الشهري: تعد قناة (الزيارة الافتراضية) إحدى الحلول الرقمية التي تتوافق مع أهداف استراتيجية نجم حيث تتمحور حول أتمتة كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية لخدمة العملاء بطرق مبتكرة. وقد شهدت الزيارة الافتراضية تفاعلاً لافتاً، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة كبيرة تتجاوز الـ 1000% منذ اطلاقها في مايو 2024، كما أعرب حوالي 94% من المستفيدين المشتركين في التقييم عن رضاهم عن خدمات الزيارة الافتراضية.
وأضاف الشهري: بضغطة زر، فإن الزيارة الافتراضية تمكن العميل من إنهاء جميع معاملاته وهو في بيته أو مقر عمله أو أي مكان يتواجد فيه وبذلك تسهل رحلته للحصول على خدماتنا وتوفر عليه الوقت والجهد وتخفف أعباء انتقاله إلى فروعنا، كما أن إنجاز المعاملات والاستجابة لطلبات عملائنا صارت أسرع وأسهل ولاسيما أن هذه الخدمة متاحة حتى في أوقات الإجازات.
ودعا الشهري عملاء التأمين والمتضررين من الحوادث المرورية إلى ضرورية الاستفادة من قناة الزيارة الافتراضية التي يتم تقديمها عبر موقع نجم الالكتروني مباشرة دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات التواصل المرئي الأخرى، حيث يتم توجيههم بخطوات بسيطة وواضحة لضمان تجربة سلسة ومريحة، مؤكداً في الوقت نفسه على أن هذه الخدمة تراعي سرية وخصوصية المعلومات الواردة فيها وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، لافتاً الانتباه إلى أن شركة نجم تعمل حالياً لتطوير الزيارة الافتراضية وإضافة مزايا جديدة إليها.
يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل من ذوي الخبرة والكفاءة، وبنسبة توطين تصل إلى 98%.
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