دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تُعلن عن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1446

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2024،
أصدرت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446، الموافق لـ 15 سبتمبر 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الإثنين 16 سبتمبر.
واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.
وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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