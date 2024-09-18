تلميذ ياباني يتعرض للطعن في الصين مع تصاعد الهجمات ضد الأجانب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -تعرض تلميذ ياباني للطعن، بينما كان في طريقه إلى المدرسة
في مدينة شينزين الصينية، ما يضيف لسلسلة من هجمات السكاكين على الأجانب في البلاد في الشهور الأخيرة.
وقال نائب كبير أمناء الحكومة اليابانية هيروشي موريا في إحاطة صحافية في طوكيو، إن التلميذ التابع لمدرسة شينزين اليابانية نقل إلى المستشفى بعد الحادث، اليوم الأربعاء، وحالته غير معروفة، وأضاف أنه تم احتجاز المشتبه به، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في بيان صحفي، أن التلميذ المصاب يبلغ من العمر 10 سنوات، وهوجم بالقرب من المدرسة، ورفض لين التعقيب على دافع المهاجم، قائلاً إن الحادث قيد التحقيق.
ومن المرجح أن الهجوم سوف يوتر العلاقات بين البلدين، ويزيد من مخاوف اليابانيين في الصين، وفي يونيو (حزيران) تعرضت امرأة يابانية وطفلها لهجوم بسكين في مدينة سوجو بشرقي الصين، وقتل شخصصيني وهو أحد معاوني سائقي الحافلات في ذلك الحادث.
وأصيب 4 من معلمي الجامعات الأمريكيين أيضاً في حادث طعن في الصين في يونيو (حزيران)، وقالت بكين حينها إنه حادث فردى ويجب ألا يؤثر على العلاقات مع واشنطن.
وأثارت الهجمات سلسلة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، فيما ربط بعض المستخدمين العنف بالاستياء من التراجع الاقتصادي.
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