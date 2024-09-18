تلميذ ياباني يتعرض للطعن في الصين مع تصاعد الهجمات ضد الأجانب

MENAFN - Khaberni) خبرني -تعرض تلميذ ياباني للطعن، بينما كان في طريقه إلى في مدينة شينزين الصينية، ما يضيف لسلسلة من هجمات السكاكين على الأجانب في البلاد في الشهور الأخيرة.





وقال نائب كبير أمناء الحكومة اليابانية هيروشي موريا في إحاطة صحافية في طوكيو، إن التلميذ التابع لمدرسة شينزين اليابانية إلى المستشفى بعد الحادث، اليوم الأربعاء، وحالته غير معروفة، وأضاف أنه تم احتجاز المشتبه به، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في بيان صحفي، أن التلميذ المصاب يبلغ من العمر 10 سنوات، وهوجم بالقرب من المدرسة، ورفض لين التعقيب على دافع المهاجم، قائلاً إن الحادث قيد التحقيق.



ومن المرجح أن الهجوم سوف يوتر العلاقات بين البلدين، ويزيد من مخاوف اليابانيين في الصين، وفي يونيو (حزيران) تعرضت امرأة يابانية وطفلها لهجوم بسكين في مدينة سوجو بشرقي الصين، وقتل شخصصيني وهو أحد معاوني سائقي الحافلات في ذلك الحادث.

وأصيب 4 من معلمي الجامعات الأمريكيين أيضاً في حادث طعن في الصين في يونيو (حزيران)، وقالت بكين حينها إنه حادث فردى ويجب ألا يؤثر على العلاقات مع واشنطن.





وأثارت الهجمات سلسلة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، فيما ربط بعض المستخدمين العنف بالاستياء من التراجع الاقتصادي.