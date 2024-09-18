1.5 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على 57.1% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.538 تريليون درهم من إجمالي الودائع البالغ قيمتها 2.692 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم" سجلت زيادة نسبتها 11.2% مقارنة بنحو 1.38 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.

وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 334.03 مليار درهم أو ما نسبته 12.4% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة بنحو 288.3 مليار درهم في يونيو 2023.

وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.6% من الإجمالي بقيمة 365.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 15.3% مقارنة بنحو 316.9 مليار درهم في يونيو 2023.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 138.5 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو الماضي، وبزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بنحو 121.4 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في يونيو الماضي، إلى نحو 4.1 % أو ما يعادل 110.1 مليار درهم، بنسبة نمو 15.4% مقارنة بنحو 95.4 مليار درهم في يونيو 2023.

وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.6% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 205.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16.7% مقارنة بنحو 176.3 مليار درهم في يونيو 2023.