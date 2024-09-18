الرواشدة والنواصرة.. من نقابة المعلمين إلى الواجهة

MENAFN - Khaberni) خبرني – مع اختيار مصطفى الرواشدة لحمل حقيبة الثقافة، ونجاح ناصر النواصرة بعضوية مجلس النواب، تكون نقابة المعلمين الأردنيين صدرت الشخصيتان إلى ساحة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ليتواجها معاً.

ويتقابل نقيب المعلمين السابق مصطفى الرواشدة، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وجها لوجه أحدهما في السلطة التنفيذية والاخر في التشريعية.

النواصرة مجلس النواب للمرة الأولى بعد بعد انتخاب المجلس الـ 20 فيما اصبح الرواشدة وزيرا للمرة الأولى ايضا بعد تشكيل حكومة جعفر حسان.

الرواشدة كان أول نقيب للمعلمين، اما النواصرة فكان الأبرز عندما اصبح نقيبا بالوكالة وقاد إضراب المعلمين عام 2019.