الرواشدة والنواصرة.. من نقابة المعلمين إلى الواجهة

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- Khaberni) خبرني – مع اختيار مصطفى الرواشدة لحمل حقيبة الثقافة، ونجاح ناصر النواصرة بعضوية مجلس النواب، تكون نقابة المعلمين الأردنيين صدرت الشخصيتان إلى ساحة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ليتواجها معاً.
ويتقابل نقيب المعلمين السابق مصطفى الرواشدة، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وجها لوجه أحدهما في السلطة التنفيذية والاخر في التشريعية.
النواصرة دخل مجلس النواب للمرة الأولى بعد بعد انتخاب المجلس الـ 20 فيما اصبح الرواشدة وزيرا للمرة الأولى ايضا بعد تشكيل حكومة جعفر حسان.
الرواشدة كان أول نقيب للمعلمين، اما النواصرة فكان الأبرز عندما اصبح نقيبا بالوكالة وقاد إضراب المعلمين عام 2019.
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