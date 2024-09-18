14 وزيرا مستمرون من حكومة الخصاونة الأخيرة - اسماء

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- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.
وشهدت التشكيلة التي اختارها حسان بقاء 14
وزيرا من الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة.
والاسماء التي بقيت في مناصبها هم
:
1. ايمن الصفدي (الخارجية وشؤون المغتربين)
2. أحمد أبو السمن (الاشغال)
3. رائد أبو السعود (المياه والري)
4. خالد حنيفات (الزراعة)
5. صالح الخرابشة (الطاقة)
6. عزمي محافظة (التربية والتعليم والتعليم العالي)
7. محمد الخلايلة (الأوقاف)
8. مازن الفراية (الداخلية)
9. فراس الهواري (الصحة)
10. وفاء بني مصطفى (التنمية الاجتماعية)
11. معاوية الردايدة (البيئة)
12. نانسي نمروقة ( كانت وزيرة للشؤون القانونية ، وأصبحت وزيرة للشؤون الخارجية)
13. زينة طوقان (التخطيط والتعاون الدولي)
14. وسام التهتموني (النقل)
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