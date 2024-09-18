Wednesday, 18 September 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 وزيرا مستمرون من حكومة الخصاونة الأخيرة - اسماء

9/18/2024 7:30:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وشهدت التشكيلة التي اختارها حسان بقاء 14
وزيرا من الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة.

والاسماء التي بقيت في مناصبها هم
:

1. ايمن الصفدي (الخارجية وشؤون المغتربين)

2. أحمد أبو السمن (الاشغال)

3. رائد أبو السعود (المياه والري)

4. خالد حنيفات (الزراعة)

5. صالح الخرابشة (الطاقة)

6. عزمي محافظة (التربية والتعليم والتعليم العالي)

7. محمد الخلايلة (الأوقاف)

8. مازن الفراية (الداخلية)

9. فراس الهواري (الصحة)

10. وفاء بني مصطفى (التنمية الاجتماعية)

11. معاوية الردايدة (البيئة)

12. نانسي نمروقة ( كانت وزيرة للشؤون القانونية ، وأصبحت وزيرة للشؤون الخارجية)

13. زينة طوقان (التخطيط والتعاون الدولي)

14. وسام التهتموني (النقل)

MENAFN18092024000151011027ID1108687466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث