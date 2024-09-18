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لأول مرة.. ولي العهد بالصورة الجماعية مع الحكومة الجديدة

9/18/2024 7:30:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – نشر الديوان الملكي الصورة الجماعية التي يتم إلتقاطها للحكومة الجديدة مع الملك عبدالله الثاني بعد أداء اليمين الدستورية.

ولأول مرة يجلس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع الفريق الوزاري الجديد، الذي يترأسه جعفر حسان.

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