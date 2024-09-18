لأول مرة.. ولي العهد بالصورة الجماعية مع الحكومة الجديدة

لأول مرة.. ولي العهد بالصورة الجماعية مع الحكومة الجديدة
التاريخ
9/18/2024 7:30:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – نشر الديوان الملكي الصورة الجماعية التي يتم إلتقاطها للحكومة الجديدة مع الملك عبدالله الثاني بعد أداء اليمين الدستورية.
ولأول مرة يجلس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع الفريق الوزاري الجديد، الذي يترأسه جعفر حسان.
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