كلب يعقر 9 اشخاص في اربد - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسبب كلب ضال في عقر 9 اشخاص في منطقة شارع فلسطين بمحافظة اربد .
وهاجم الكلب 5 اطفال و3 رجال وفتاه في الـ 19 من عمرها.
وقال مصدر في مديرية الصحة ان الكلب تسبب بإصابة الاشخاص بجروح متفاوتة الاعماق بينهم طفل ادخل مستشفى الاميرة بسمة لاستكمال علاجه واصفا حالته بالجيدة.
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