أمريكا تعقد قمة دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في نوفمبر

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنها تخطط لعقد قمة دولية بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه الكونجرس تحديات كبيرة لوضع ضوابط هذه التقنية.

ومن المقرر أن تستضيف التجارة جينا رايموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الاجتماع الأول للشبكة الدولية للهيئات المعنية بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي يومي 20 و21 نوفمبر في سان فرانسيسكو "لتعزيز التعاون العالمي نحو تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق".

وتضم شبكة الأعضاء أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو بناء على أوامر المستخدمين، حماسا فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.

وأعلنت رايموندو في مايو أيار إطلاق الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي خلال قمة للذكاء الاصطناعي في سول حيث وافقت الدول على إعطاء الأولوية لسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار والشمولية.

ويهدف اجتماع سان فرانسيسكو إلى بدء التعاون المشترك قبل قمة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير.

وقالت رايموندو إن "الهدف هو التنسيق الوثيق والمدروس مع حلفائنا والشركاء الذين يشاركونا التفكير ذاته... نريد أن تكون القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مدعومة بالسلامة والأمان والثقة".

وسيشمل اجتماع سان فرانسيسكو خبراء فنيين من مؤسسات أمان الذكاء الاصطناعي بكل دولة عضو أو ما يوازيها من هيئات حكومية، لمناقشة المجالات ذات الأولوية وتعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.