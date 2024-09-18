وزيرة خارجية اليابان ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات

رحبت يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية اليابانية، بقرار حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأعربت كاميكاوا، في بيان رسمي، عن أملها في أن يساهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي التي يتم التفاوض عليها بالتوازي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

وأكدت التزام اليابان بتوسيع علاقات التعاون في مختلف المجالات مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الواسعة النطاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

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