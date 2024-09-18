وزيرة خارجية اليابان ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية اليابانية، بقرار حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وأعربت كاميكاوا، في بيان رسمي، عن أملها في أن يساهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي التي يتم التفاوض عليها بالتوازي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.
وأكدت التزام اليابان بتوسيع علاقات التعاون في مختلف المجالات مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الواسعة النطاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
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