مصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي 50 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت مصر سعر أسطوانات الغاز للمستهلكين بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد شهور قليلة من آخر زيادة.
وجاء في قرار لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلعت عليه «رويترز» أن سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك ارتفع إلى 150 جنيهاً مقارنة مع 100 جنيه في مارس الماضي.
كما ارتفع سعر بيع أسطوانة الغاز سعة 25 كيلوغراماً (التجارية) إلى 200 جنيه مقارنة مع 150 جنيهاً.
وتعمل مصر على رفع أسعار المحروقات تدريجياً لتخفيف قيمة الدعم وخفض تكلفة واردات البترول ومنتجاته التي بلغت في الربع الأول من 2024 نحو 3.4 مليارات دولار.
ووضعت مصر خططاً لتقليص دعم الوقود مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
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