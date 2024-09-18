مصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي 50 %

رفعت مصر سعر أسطوانات الغاز للمستهلكين بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد شهور قليلة من آخر زيادة.

وجاء في قرار لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلعت عليه «رويترز» أن سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك ارتفع إلى 150 جنيهاً مقارنة مع 100 جنيه في مارس الماضي.

كما ارتفع سعر بيع أسطوانة الغاز سعة 25 كيلوغراماً (التجارية) إلى 200 جنيه مقارنة مع 150 جنيهاً.

وتعمل مصر على رفع أسعار المحروقات تدريجياً لتخفيف قيمة الدعم وخفض تكلفة واردات البترول ومنتجاته التي بلغت في الربع الأول من 2024 نحو 3.4 مليارات دولار.

ووضعت مصر خططاً لتقليص دعم الوقود مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

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