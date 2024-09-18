طيران الإمارات تشغّل طائراتها المحدثة من طراز البوينغ 777 إلى 6 مدن أمريكية

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل طائراتها المحدثة من طراز البوينغ 777 إلى ست وجهات في الولايات المتحدة، لتوفر للعملاء تجربة متطورة في جميع الدرجات، لا سيما الدرجة الممتازة التي تحظى بشعبية واسعة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة.

وسوف تشغّل الناقلة طائرات بوينغ 777 المحدثة على رحلات مباشرة إلى شيكاغو وبوسطن ودالاس فورت ورث وسياتل، إلى جانب رحلاتها إلى بوغوتا عبر ميامي، وإلى نيوارك عبر أثينا. وتتميز الطائرات المحدثة بأربع درجات للمقصورة بتصميمات وتجهيزات داخلية فريدة، وتعتزم طيران الإمارات البدء في تشغيل طائراتها المحدثة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وعلى النحو التالي:

· شيكاغو: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 235" و"ئي كيه 236" اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 22 نوفمبر 2024.

· بوسطن: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 237" و"ئي كيه 238" اعتباراً من 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 18 ديسمبر 2024.

· دالاس فورت ورث: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 221" و"ئي كيه 222" اعتباراً من 9 يناير (كانون الثاني) 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 15 يناير 2025.

· سياتل: عبر الرحلتين "ئي كيه 228" و"ئي كيه 230" اعتباراً من 24 بناير (كانون الثاني) 2025

· نيوارك / أثينا: عبر الرحلتين "ئي كيه 209" و"ئي كيه 210" يومياً اعتباراً من 10 فبراير (شباط) 2025

· بوغوتا /ميامي: أربع رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 213" و"ئي كيه 214"، اعتباراً من 19 فبراير (شباط) 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 1 مارس (آزار) 2025

وبذلك توفر طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة إلى 10 وجهات من ضمن 12 وجهة على شبكة الناقلة في الولايات المتحدة بحلول شهر فبراير المقبل، إلى جانب توفيرها إلى وجهتين في أمريكا الجنوبية مع انضمام بوغوتا إلى ساو باولو. وستتوفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لطيران الإمارات الآن على مزيج من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380، التي تصل إلى 12 مدينة ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم 19 وجهة في الأمريكتين.

وتتميز طائرات البوينغ 777 المحدثة أيضاً بدرجة الأعمال الجديدة لطيران الإمارات بتوزيع 1-2-1، لتمنح العملاء مزيداً من الخصوصية وأعلى درجات الراحة مع مقعد يتحول إلى سرير مستوٍ بالكامل بالإضافة إلى ميني بار شخصي ووسائل الراحة الأخرى.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نتطلع إلى تقديم مستوى جديد من الراحة والخصوصية إلى المزيد من المدن من خلال المقصورات المحدثة على طائراتنا من طراز بوينغ 777، لا سيما مع النجاح اللافت والطلب الكبير على الدرجة السياحية الممتازة على خطوط مثل مطار نيويورك جون إف كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن التي نخدمها بطائراتنا من طراز إيرباص A380 المحدثة".

وأضاف: "تقديم طائراتنا المحدثة وحرصنا على توفير تجارب متميزة في الأجواء لعملائنا على المزيد من الوجهات في الولايات المتحدة، يعكس التزامنا الطويل الأمد لهذه السوق المهمة، ومن شأن إضافة المزيد من الخيارات المتميزة في غضون بضعة أشهر فقط أن يضمن تقديم عروضاً تنافسية وأفضل قيمة لعملائنا".

ومع إطلاق طائرات طيران الإمارات المحدثة بتقسيم الأربع درجات، تعتزم الناقلة زيادة عدد الوجهات التي تخدمها الدرجة السياحية الممتازة إلى 27 مدينة حول العالم بما فيها دبي بحلول نهاية عام 2024 عبر 48 طائرة من طرازات البوينغ 777 والإيرباص A380 والإيرباص A350. ويستمتع عملاء طيران الإمارات بطائراتها البوينغ 777 المحدثة إلى جنيف وطوكيو هانيدا وبروكسل ومن المقرر أن تبدأ تشغيلها إلى زيورخ والرياض الشهر المقبل.

ويتيح الاستمرار في طرح الدرجة السياحية الممتازة عبر شبكة طيران الإمارات لعملائها في الولايات المتحدة الاستمتاع بالفخامة والراحة التي توفرها الدرجة السياحية الممتازة إلى وجهات نهائية خارج دبي مثل مومباي وبنغالور وسنغافورة والمزيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين إلى مراكز شركة "يونايتد" في شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو، السفر عبر الدرجة السياحية الممتازة قبل رحلات المتابعة إلى مئات النقاط والمدن المحلية في الولايات المتحدة في كندا وأميركا اللاتينية.













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