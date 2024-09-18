رحيل نجم كرة القدم الإيطالي سكيلاتشي توتو عن عمر 59 عامًا

أعلن نادي إنتر ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء وفاة مهاجمه السابق سالفاتوري سكيلاتشي، أحد نجوم كأس العالم 1990، عن عمر ناهز 59 عامًا.

لعب سكيلاتشي سابقًا لنادي يوفنتوس أيضًا. وقاد إيطاليا للمركز الثالث في كأس العالم 1990 وفاز بالحذاء الذهبي بفضل أهدافه الستة خلال البطولة، حيث هز الشباك في نصف النهائي أمام الأرجنتين وفي الفوز على إنجلترا لتظفر إيطاليا بالمركز الثالث.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رحل عن عالمنا اليوم أيقونة في كرة القدم. تربع سكيلاتشي على قلوب الإيطاليين وعشاق كرة القدم حول العالم.

سالفاتوري سكيلاتشي، المعروف لدى الجميع باسم توتو، مهاجم منتخبنا الوطني الساحر في كأس العالم 1990، شكراً لك على المشاعر التي منحتنا إياها، لأنك جعلتنا نحلم ونحتفل ونلوّح بعلمنا الوطني. وداعًا أيها البطل".

نال سكيلاتشي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة وتم اختياره لاحقًا وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 1990 خلف قائد منتخب ألمانيا الغربية الفائز بكأس العالم، لوتار ماتيوس.

وشارك سكيلاتشي في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بكأس العالم كبديل، وسجّل هدف الفوز في انتصار إيطاليا 1-0 على النمسا.

بعد المشاركة الرائعة في كأس العالم 1990، سجل سكيلاتشي هدفًا واحدًا آخر لإيطاليا ولم يظهر مع المنتخب الإيطالي في أي بطولة كبرى مجددًا.

وبزغ نجم سكيلاتشي، الملقب "توتو"، متأخرًا إذ قضى السنوات الأولى من مسيرته مع نادي ميسينا، المنتمي لصقلية، في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي.

تُوج سكيلاتشي هدافًا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1988-1989، لينتقل إلى عملاق دوري الدرجة الأولى، نادي يوفنتوس.

وقال يوفنتوس في بيان: "وقعنا جميعًا في حب توتو على الفور من خلال حماسه وشغفه ومسيرته الرائعة. كنا في يوفنتوس محظوظين بما يكفي لوجوده بعد صيف 1990 المذهل. إيطاليا كلها عشقته".

ساعد سكيلاتشي يوفنتوس على الفوز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1989-1990، قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مجددًا بعد أربع سنوات مع إنتر ميلان.

وأشاد لورينتسو كاسيني، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، بالراحل سكيلاتشي، وقال إنه كان بطلاً أضاء "سماء الليالي الساحرة" لإيطاليا عام 1990.

وأضاف: "شغفه للوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم سيظل دائمًا مصدر إلهام للكثير من الشباب الذين يسعون لتحقيق حلمهم باللعب في الدوري الإيطالي".

أصبح سكيلاتشي أول لاعب إيطالي يحترف في الدوري الياباني، وفاز بلقب المسابقة هناك مع ناديه جوبيلو إيواتا في 1997.

اعتزل كرة القدم في عام 1999.